अगले 72 घंटे बाद ‘बारिश की चेतावनी’, यहां बरसेगा पानी…

MP Weather: मौसम में बदलाव का दौर जारी है। पश्चिमी विक्षोभ की आहट से दिन में ठंड से कुछ राहत मिली है। लेकिन, रात में कड़ाके की ठंड बरकरार है। मौसम विभाग के अनुसार हिमालयी क्षेत्र में 16 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के संकेत है। इसके चलते तापमान में बढ़ोतरी होने व ठंड कम होने के आसार है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से अगले 72 घंटे बाद महाकौशल अंचल में बारिश का अनुमान है।