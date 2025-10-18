Municipal Corporation action: विजय नगर की अवैध चौपाटी पर चला बुलडोजर, एक सैकड़ा अतिक्रमण साफ़

Municipal Corporation action: शहर के विजय नगर में अहिंसा चौक से एकता चौक तक सडक़ के किनारे खुली चौपाटी को को अवैध करार देते हुए नगर निगम के अतिक्रमण निरोधी अमले ने शुक्रवार को हटा दिया। आठ घंटे तक चली कार्रवाई के दौरान एक सैकड़ा से अधिक स्थाई और अस्थायी दुकानों को हटाया गया। यहां लगने वाली फास्ट फूड नूडल्स, मोमोज और चाट की दुकानों के कारण यातयात बाधित हो रहा था। नगर निगम का अतिक्रमण निरोधी अमला पुलिस बल के साथ 9 बजे कार्रवाई करने पहुंचा। अहिंसा चौक के पास बनी चौपाटी पर कई दुकानदारों ने स्थायी ठिकाने बना लिए थे। सर्विस रोड पर भी अतिक्रमण कर लिया था। कार्रवाई शुरू होने पर कुछ दुकानदारों ने विरोध किया, लेकिन अमले की मौजूदगी के कारण वे पीछे हट गए।