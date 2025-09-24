Navratri Special Story : बेटी को हुआ कोरोना, खुद भी पड़ीं बीमार, फिर भी पीड़ितों की सेवा में जुटी रहीं

Navratri Special Story : मुश्किल वक्त में ही किरदार की बुलंदी सामने आती है। मेडिकल कॉलेज की नर्सिंग ऑफिसर डॉ. प्रतिभा सिंह ठाकुर भी ऐसी ही शख्सियत हैं। उन्होंने कोरोना काल में सारी तकलीफों का सामना करते हुए भी पीड़ितों की सेवा जारी रखी। एक समय ऐसा भी आया जब उनकी बेटी को भी कोरोना हो गया। वे खुद भी बीमार हुईं लेकिन अपने कर्तव्य से नहीं डिगीं। उन्होंने न तो ड्यूटी छोडी, न ही छुट्टी ली। वे बताती हैं कि कोरोना महामारी का काल स्वास्थ्य कर्मियों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा। मैंने पूरे जीवन में ऐसा दौर नहीं देखा, जब सेवा के साथ जीवन का असली संघर्ष बराबर चल रहे थे। एक तरफ पीड़ित मानवता की सेवा थी, तो दूसरी ओर महामारी से घिरे अपनों की चिंता। इस सबके बीच बहुत ही मुश्किल से सामंजस्य बैठा पाए।