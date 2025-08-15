स्मार्ट मीटर लगाने अधिकारियों ने जारी किया नोटिस

मप्र पूर्व क्षेत्र विवि कंपनी लिमि. भेड़ाघाट के जेई विपिन यादव ने 8 अगस्त को भेड़ाघाट नगर पंचायत क्षेत्र के 50 उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किया। इसमें कहा गया है कि सात दिन में स्मार्ट मीटर नहीं लगवाने पर लाइन काट दी जाएगी। नोटिस में किसी नियम और धारा का उल्लेख नहीं था। इस संबंध में कुछ उपभोक्ताओं ने जेई से पूछा गया तो वे दो-तीन दिनों से टालमटोल कर रहे हैं।