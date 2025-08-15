स्मार्ट मीटर लगाने अधिकारियों ने जारी किया नोटिस

MP News: घरों में स्मार्ट मीटर(Smart Meter) लगाने के लिए बिजली कंपनी के अधिकारी उपभोक्ताओं से कैसा व्यवहार कर रहे हैं, इसकी बानगी भेड़ाघाट नगर पंचायत में देखने को मिली। जबलपुर में आधा सैकड़ा उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर लगाने नोटिस थमाए गए। लेकिन कुछ जागरूक उपभोक्ताओं ने विरोध किया तो सबंधित अधिकारियों ने नोटिस वापस लेने का आदेश जारी किया।
मप्र पूर्व क्षेत्र विवि कंपनी लिमि. भेड़ाघाट के जेई विपिन यादव ने 8 अगस्त को भेड़ाघाट नगर पंचायत क्षेत्र के 50 उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किया। इसमें कहा गया है कि सात दिन में स्मार्ट मीटर नहीं लगवाने पर लाइन काट दी जाएगी। नोटिस में किसी नियम और धारा का उल्लेख नहीं था। इस संबंध में कुछ उपभोक्ताओं ने जेई से पूछा गया तो वे दो-तीन दिनों से टालमटोल कर रहे हैं।
उपभोक्ताओं की सुनवाई नहीं होने पर नगर कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ शर्मा, नगर पंचायत अध्यक्ष चतुर सिंह लोधी और अन्य कार्यकर्ता कार्यालय पहुंचे। अधिकारियों से नोटिस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जानकारी होने से मना कर दिया।
हमारा काम लोगों को स्मार्ट मीटर के फायदे बताना है। इसके लिए नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस की ड्रॉटिंग गलत होने के कारण उसे निरस्त कर दिया गया।- नीरज कुचया, एसई, ग्रामीण, मप्र पूर्व क्षेत्र विवि कंपनी