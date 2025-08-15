हजारों मौतें..लाखों दिव्यांग, पानी-मिट्टी में जहर ये अब बर्दाश्त नहीं, हमें चाहिए ‘दाग’ से आजादी

राजधानी में जिस जमीन पर ये हादसा हुआ, वहां दाग बाकी है। भूजल और हवा में जहर फैला है। विशेषज्ञों की मानें तो जहर तब खत्म होगा, जब यहां हरियाली लहलहाएगी। 85 एकड़ का यूका परिसर वीरान है। यहां प्रति एकड़ 300 पौधे के हिसाब से 25,500 बेहद आसानी से लगाए जा सकते हैं। लोगों की जान जिस जमीन पर गई, यहां एक पेड़ ही रोज चार लोगों की जरूरत का ऑक्सीजन देंगे। ऐसे में कुल 25,500 पेड़ रोज एक लाख से अधिक लोगों की जरूरत का ऑक्सीजन देंगे। पेड़ से भूजल सुधरेगा। दूषित मिट्टी से भी जहर खत्म होगा। ऐसा करने पर ही भोपाल को इस ‘दाग’ से आजादी मिलेगी।