एमपी के बड़े बांध पर मंडराया खतरा, तेजी से बढ़ते रिसाव से पसरी दहशत, विशेषज्ञ अफसरों ने की जांच

Bargi- मध्यप्रदेश के जबलपुर के बरगी बांध की गैलरी से पानी का रिसाव तेजी से बढ़ रहा है। इससे दहशत पसर गई है। रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना के नाम से जाने जाते नर्मदा पर बने इस बांध के सुरक्षाकर्मियों तक का कहना है कि हो रहे रिसाव से खतरा बढ़ सकता है। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी देते हुए पत्र लिखकर बांध की सुरक्षा की बात कही गई थी हालांकि अधिकारियों ने इसे बेहद सामान्य घटना बताते हुए किसी भी खतरे से इंकार कर दिया है। जांच के लिए दिल्ली से बुलाई गई विशेषज्ञों की टीम ने बांध से पानी का रिसाव को नॉर्मल करार दिया। बरगी बांध के कार्यपालन यंत्री का कहना है कि गैलरी से ज्यादा जल रिसाव का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है।