एमपी के बड़े बांध पर मंडराया खतरा, तेजी से बढ़ते रिसाव से पसरी दहशत, विशेषज्ञ अफसरों ने की जांच

Bargi- मध्यप्रदेश के जबलपुर के बरगी बांध की गैलरी से पानी का रिसाव तेजी से बढ़ रहा है। इससे दहशत पसर गई है। रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना के नाम से जाने जाते नर्मदा पर बने इस बांध के सुरक्षाकर्मियों तक का कहना है कि हो रहे रिसाव से खतरा बढ़ सकता है। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी देते हुए पत्र लिखकर बांध की सुरक्षा की बात कही गई थी हालांकि अधिकारियों ने इसे बेहद सामान्य घटना बताते हुए किसी भी खतरे से इंकार कर दिया है। जांच के लिए दिल्ली से बुलाई गई विशेषज्ञों की टीम ने बांध से पानी का रिसाव को नॉर्मल करार दिया। बरगी बांध के कार्यपालन यंत्री का कहना है कि गैलरी से ज्यादा जल रिसाव का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है।
प्रदेशभर में अच्छी बरसात के कारण अन्य बांधों की तरह इस बार बरगी बांध भी पानी से लबालब है। बांध का वर्तमान जल स्तर 422.60 मीटर है। बरगी बांध की पूर्ण क्षमता 422.76 मीटर है।
बरगी बांध की गैलरी से बड़ी मात्रा में पानी रिस रहा है। बताया जा रहा है कि बांध से सामान्य से 0.015 लीटर ज्यादा पानी रिस रहा है। 31 जुलाई 2024 को विभाग के मुख्य अभियंता द्वारा बांध की सुरक्षा जांच की गई थी तब रिसाव की सामान्य स्थिति 0.05 लीटर दर्ज की गई थी। वर्तमान में यह बढ़कर 0.06 लीटर हो गया है। इस वृद्धि को बांध की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया जा रहा है।
बांध के सुरक्षाकर्मियों ने सामान्य से ज्यादा पानी रिसने पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि गैलरी, बांध की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। सुरक्षाकर्मियों ने रिसाव नहीं रोकने पर बांध की सुरक्षा को खतरा बताते हुए कहा कि इससे बड़ा हादसा हो सकता है।
बताया जा रहा है कि खासतौर पर ब्लॉक नंबर 3/10 से हो रहे पानी का रिसाव पर चिंता जताई गई है। इधर विभाग ने इसे नॉर्मल बताया है। वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों का कहना है कि बांध की लगातार निगरानी की जा रही है। भोपाल के अलावा दिल्ली के विशेषज्ञ इसकी जांच कर रहे हैं। सभी निगरानी मानकों के तहत बांध की सुरक्षा परखी जा रही है, चिंता की कोई बात नहीं है।
बरगी बांध के कार्यपालन यंत्री राजेश सिंह बताते हैं कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। सभी निगरानी मानकों के अंतर्गत जांच की जाती है। गैलरी से ज्यादा पानी रिसने का अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है।
ज्यादा पानी रिसने की शिकायत पर जल संसाधन विभाग के अलावा जिला प्रशासन और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एनवीडीए) के अधिकारी भी अतिरिक्त सतर्कता बरत रहे हैं। कलेक्टर दीपक सक्सेना का कहना है कि बांध से पानी रिस रहा है, जिसकी स्पेशलिस्ट जांच भी कर रहे हैं। अभी चिंता की कोई बात नहीं है। इधर विभागीय अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा ने भी अधिकारियों की जांच टीम भेजकर जल्द रिपोर्ट तलब की है।