फार्मेसी में मास्टर डिग्री का सपना नहीं होगा पूरा, विवि नहीं बढ़ा रहा छात्रहित में कदम

pharmacy degree : लम्बे इंतजार के बाद फार्मेसी के विद्यार्थियों के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन मास्टर डिग्री का सपना अब भी अधूरा है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में इसी सत्र से एम फार्मेसी की पढ़ाई शुरू होनी थी, मगर विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही के कारण यह योजना ठंडे बस्ते में चली गई। छात्रों को उम्मीद थी कि रादुविवि इस सत्र से कोर्स शुरू करेगा, लेकिन ऐसा न होने से निराशा छा गई है। नतीजा यह है कि छात्रों को मजबूरी में या तो शहर से बाहर जाने विवश होना पड़ेगा या फिर निजी कॉलेजों में ऊंची फीस पर पढ़ाई करनी होगी। डॉयरेक्ट्रेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा 13 सितंबर से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कराने जा रहा है।