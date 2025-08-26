Puja special trains : सितंबर से दौड़ेंगी पूजा स्पेशल ट्रेनें, जबलपुर होकर जाएंगी ये ट्रेनें

Puja special trains : दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। जबलपुर, रीवा, दानापुर, डॉ.अंबेडकर नगर, सोगरिया से सितंबर में ट्रेनों का संचालन होगा।