Puja special trains : सितंबर से दौड़ेंगी पूजा स्पेशल ट्रेनें, जबलपुर होकर जाएंगी ये ट्रेनें

Puja special trains : दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। जबलपुर, रीवा, दानापुर, डॉ.अंबेडकर नगर, सोगरिया से सितंबर में ट्रेनों का संचालन होगा।
पूजा स्पेशल ट्रेन 26 सितंबर से 5 नवंबर तक बुधवार और शुक्रवार को रात 7:35 बजे जबलपुर से चलेगी। वापसी में 27 सितंबर से 6 नवंबर तक ट्रेन गुरुवार और शनिवार को सुबह 11 बजे दानापुर से प्रस्थान करेगी।
पूजा स्पेशल ट्रेन 27 सितंबर से 1 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को दोपहर 2:25 बजे रानी कमलापति से चलेगी। वापसी में 28 सितंबर से 2 नवबर तक प्रत्येक रविवार और बुधवार को सुबह 11 बजे दानापुर से चलेगी।
पूजा स्पेशल ट्रेन 27 सितंबर से 1 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार रात 11:10 बजे सोगरिया से चलेगी और 29 सितबर से 3 नवबर तक प्रत्येक सोमवार को रात 1:15 बजे दानापुर से प्रस्थान करेगी।
यह ट्रेन 27 सितंबर से 1 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को दोपहर 12:30 बजे रीवा से चलेगी, वहीं वापसी में पूजा स्पेशल उसी दिन रात 10:15 बजे रानी कमलापति से प्रस्थान करेगी।
पूजा स्पेशल 27 सितंबर से 25 अक्टूबर तक प्रत्येक शनिवार रात 10:20 बजे रीवा से चलेगी, जबकि वापसी मे पूजा स्पेशल 28 सितबर से 26 अक्टूबर तक प्रत्येक रविवार रात 9:20 बजे डॉ. अंबेडकर नगर से चलेगी।