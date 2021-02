पुलवामा अटैक: शहीद के पिता ने लगाया सरकार पर आरोप, कहा- 'वादे करो तो पूरा भी करो'

जबलपुर। पुलवामा आतंकी हमले ( Pulwama terror attack ) में शहीद हुए 40 जवानों में मध्यप्रदेश के भी अश्विनी काछी ( martyr ashwini kachi ) थे। जो जबलपुर के खुडवाल में रहते थे। उनके पिता ने मध्यप्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ वादे किए थे जो अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं।

शहीद अश्विनी के पिता सुकुरू काछी पुलवामा हमले की दूसरी बर्सी पर राज्य सरकार पर यह आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। शहीद के पिता ने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने एक करोड़ रुपए, एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी और एक घर दिलाने का पादा किया था। उस समय मध्यप्रदेश में कांग्रेस सरकार थी और मुख्यमंत्री कमलनाथ थे।

