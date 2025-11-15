बच्चों ने किया एक्सीडेंट तो बीमा कंपनी के बजाय मम्मी पापा देंगे पूरा मुआवजा- पढ़ें ये आदेश

road accident : जब भी अपने बच्चों को बाइक या कार चलाने को दें तो अपनी जेब में अच्छी खासी रकम पहले रख लेना। क्योंकि बच्चे से कोई भी घटना दुर्घटना होती है तो कंपनी बीमा की रकम नहीं देगी, क्योंकि नाबालिग के पास लाइसेंस नहीं होना सबसे बड़ी वजह भी है। हाई कोर्ट ने ऐसे ही मामले में वाहन मालिक को मुआवजा स्वयं देने का फैसला सुनाया है. उक्त मामले में नाबालिग भाई गाड़ी चला रहा था जिससे उसने एक व्यक्ति को ठोक दिया था। जिसका क्लेम कंपनी ने देने से इनकार कर दिया। मामला पुराना है लेकिन बात आज भी यही लागू होती है।