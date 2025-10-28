RSS शताब्दी वर्ष: एक लाख आयोजनों में होगा हिन्दुत्व पर चिंतन, गृह संपर्क से होगा पंच परिवर्तन- देखें वीडियो

RSS Centenary Year: सुनील आंबेकर ने बताया गृह संपर्क में संघ के स्वंय सेवक घर घर पहुंचेंगे। दिसम्बर तक विविध कार्यक्रमों का आयोजन होगा। हिन्दू सम्मेलन होंगे, तहसील स्तर पर सद्भावना बैठक पर चर्चा होगी, युवाओं के लिए भी कई आयोजन होंगे। 30 को पुष्पार्चन से बैठक शुरू होगी, वहीं 1 नवम्बर को सर कार्यवाह बैठक कर पूरी बात रखेंगे। हिन्दु सम्मेलन बस्ती मंडल स्तर पर होगा, समाजिक जीवन के सभी लोग सहभगी होंगे। जो धर्म समाज संस्कृति के विस्तार व पंच परिवर्तन पर काम करेंगे। सभी बस्ती व मंडल में 1 लाख से ज्यादा आयोजनों की तैयारी है।