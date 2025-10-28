RSS शताब्दी वर्ष: एक लाख आयोजनों में होगा हिन्दुत्व पर चिंतन, गृह संपर्क से होगा पंच परिवर्तन- देखें वीडियो

RSS Centenary Year:
RSS Centenary Year: संस्कारधानी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक आयोजित होने जा रही है। तीन दिनों की इस बैठक में देश भर के सैंकड़ों कार्यकर्ता व पदाधिकारी शामिल होने आएंगे। इस दौरान प्रमुख पदाधिकारियों का मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। संघ की योजना में 46 प्रांत हैं, जिनके सभी प्रमुख पदाधिकारी व चयनित कार्यकर्ता शामिल होंगे। संघ का शताब्दी वर्ष विजय दशमीं से शुरू हुआ है। उक्त जानकारी मंगलवार को अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने पत्रकारवार्ता के दौरान दी।
RSS Centenary Year: उन्होंने बताया 30, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को बैठक होगी। जिसे सरसंघ चालक मोहन भागवत संबोधित करेंगे। इस बैठक में 407 पदाधिकारी शामिल होंगे। आंबेकर ने बताया शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आए, दलाई लामा का संदेश मिलने के साथ ही देश के कई गणमान्य नागरिक गणवेश में शामिल हुए और संघ के महत्व को जाना।
RSS Centenary Year: सुनील आंबेकर ने बताया गृह संपर्क में संघ के स्वंय सेवक घर घर पहुंचेंगे। दिसम्बर तक विविध कार्यक्रमों का आयोजन होगा। हिन्दू सम्मेलन होंगे, तहसील स्तर पर सद्भावना बैठक पर चर्चा होगी, युवाओं के लिए भी कई आयोजन होंगे। 30 को पुष्पार्चन से बैठक शुरू होगी, वहीं 1 नवम्बर को सर कार्यवाह बैठक कर पूरी बात रखेंगे। हिन्दु सम्मेलन बस्ती मंडल स्तर पर होगा, समाजिक जीवन के सभी लोग सहभगी होंगे। जो धर्म समाज संस्कृति के विस्तार व पंच परिवर्तन पर काम करेंगे। सभी बस्ती व मंडल में 1 लाख से ज्यादा आयोजनों की तैयारी है।
