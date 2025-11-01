Patrika LogoSwitch to English

आरएसएस के सरसंघ कार्यवाह ने गिनाईं संघ की उपलब्धियां, बताई आगामी आयोजनों की रुपरेखा- देखें वीडियो

आरएसएस के सरसंघ कार्यवाह ने गिनाईं संघ की उपलब्धियां, बताई आगामी आयोजनों की रुपरेखा- देखें वीडियो

जबलपुर

Nov 01, 2025

RSS : संघ के शताब्दी वर्ष के आयोजनों में जबलपुर का नाम दर्ज हो गया है। विजय दशमी से शुरू हुए इस पर्व में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम हुए हैं। संघ ने मंडल, बस्ती में 10 हजार के लगभग नए स्वयंसेवक बनाएं हैं। उक्त जानकारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने पत्रकारवार्ता में दी।

RSS : उन्होंने बताया शताब्दी वर्ष में गांवों में 50 हजार 96 मंडलों में आयोजन, 40 हजार बस्ती में प्रतिनिधित्व हुआ। इसके अलावा 62 हजार से ज्यादा उत्सव हुए। खास बात ये रही कि 80 प्रतिशत आयोजन एक ही दिन हुए। जिनमें
32 लाख 45 हजार 141 कार्यकर्ता गणवेश में शामिल हुए। 25 हजार स्थानों पर 25 लाख 45 हजार 800 स्वयं सेवक पथ संचलन में शामिल हुए।

