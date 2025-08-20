School Action : तम्बाकू-गुटखा खाते मिले 22 स्टूडेंट्स, स्कूल ने किया निलम्बित

मामले को लेकर शाला प्रबंधन विकास समिति और शैक्षिक समिति की प्राचार्य आभा वानखेड़े की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ऐसे बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय में नहीं रखा जा सकता। पहले छात्रों को टीसी देने का निर्णय लिया गया था, लेकिन उनके भविष्य को देखते हुए एक माह के लिए निलम्बित करने का निर्णय किया गया। स्कूल परिसर को गंदा करने पर छात्रों के अभिभावकों से 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा।