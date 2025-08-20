School Action : तम्बाकू-गुटखा खाते मिले 22 स्टूडेंट्स, स्कूल ने किया निलम्बित

School Action : कक्षाओं से बंक मारकर स्कूल परिसर में तम्बाकू-गुटखा खाने और गंदगी फैलाने वाले 22 छात्रों को विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति ने एक माह के लिए निलम्बित कर दिया है। समिति ने यह भी कहा कि छात्रों के गुटखा-तम्बाकू खाने से अन्य छात्र भी प्रभावित हो रहे थे।
मामला सालीवाड़ा स्थित पीएमश्री शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का है। स्कूल प्रबंधन के अनुसार निलम्बित छात्र कक्षाओं से बंक मारकर स्कूल परिसर में घूमते थे। कई छात्र तम्बाकू-गुटखा खाते पास गए। तलाशी में उनके पास से गुटखा भी बरामद हुआ है। स्कूल प्रबंधन ने कहा कि ऐसे विद्यार्थियों का नकारात्मक असर अन्य छात्रों पर पड़ रहा था।
मामले को लेकर शाला प्रबंधन विकास समिति और शैक्षिक समिति की प्राचार्य आभा वानखेड़े की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ऐसे बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय में नहीं रखा जा सकता। पहले छात्रों को टीसी देने का निर्णय लिया गया था, लेकिन उनके भविष्य को देखते हुए एक माह के लिए निलम्बित करने का निर्णय किया गया। स्कूल परिसर को गंदा करने पर छात्रों के अभिभावकों से 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा।
School Action : स्कूल की मर्यादा होती है, जिसका पालन करना शिक्षकों और छात्रों का दायित्व है। तम्बाकू-गुटखा खाने वाले छात्रों को निलंबित कर उनके अभिभावकों को बुलकार अवगत कराया गया है।