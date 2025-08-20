Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जबलपुर

School Action : तम्बाकू-गुटखा खाते मिले 22 स्टूडेंट्स, स्कूल ने किया निलम्बित

कक्षाओं से बंक मारकर स्कूल परिसर में तम्बाकू-गुटखा खाने और गंदगी फैलाने वाले 22 छात्रों को विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति ने एक माह के लिए निलम्बित कर दिया है।

जबलपुर

Lalit Kumar Kosta

Aug 20, 2025

Fine on Smoking in public in Jharkhand
झारखंड में पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीना और तंबाकू थूकना पांच गुना महंगा हो गया। (फोटो: IANS)

School Action : कक्षाओं से बंक मारकर स्कूल परिसर में तम्बाकू-गुटखा खाने और गंदगी फैलाने वाले 22 छात्रों को विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति ने एक माह के लिए निलम्बित कर दिया है। समिति ने यह भी कहा कि छात्रों के गुटखा-तम्बाकू खाने से अन्य छात्र भी प्रभावित हो रहे थे।

15 करोड़ की बैंक डकैती का मास्टर माइंड दमोह से गिरफ्तार, राजगढ़ में भी की थी डकैती

School Action : बंक मारकर स्कूल परिसर में घूमते थे

मामला सालीवाड़ा स्थित पीएमश्री शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का है। स्कूल प्रबंधन के अनुसार निलम्बित छात्र कक्षाओं से बंक मारकर स्कूल परिसर में घूमते थे। कई छात्र तम्बाकू-गुटखा खाते पास गए। तलाशी में उनके पास से गुटखा भी बरामद हुआ है। स्कूल प्रबंधन ने कहा कि ऐसे विद्यार्थियों का नकारात्मक असर अन्य छात्रों पर पड़ रहा था।

School Action : अभिभावकों से वसूला जाएगा जुर्माना

मामले को लेकर शाला प्रबंधन विकास समिति और शैक्षिक समिति की प्राचार्य आभा वानखेड़े की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ऐसे बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय में नहीं रखा जा सकता। पहले छात्रों को टीसी देने का निर्णय लिया गया था, लेकिन उनके भविष्य को देखते हुए एक माह के लिए निलम्बित करने का निर्णय किया गया। स्कूल परिसर को गंदा करने पर छात्रों के अभिभावकों से 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा।

School Action : स्कूल की मर्यादा होती है, जिसका पालन करना शिक्षकों और छात्रों का दायित्व है। तम्बाकू-गुटखा खाने वाले छात्रों को निलंबित कर उनके अभिभावकों को बुलकार अवगत कराया गया है।

  • घनश्याम सोनी, जिला शिक्षा अधिकारी

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

20 Aug 2025 12:18 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / School Action : तम्बाकू-गुटखा खाते मिले 22 स्टूडेंट्स, स्कूल ने किया निलम्बित

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.