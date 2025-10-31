जबलपुर में बड़ा हादसा टला, चलती स्कूल बस का निकला पहिया, बाल बाल बचे बच्चे

school bus
school bus : स्कूल बसों की फिटनेस को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। लेकिन किसी हादसे के बाद होने वाली कार्रवाई हमेशा की तरह कुछ दिनों बाद खत्म हो जाती है। और फिर वहीं मनमानी शुरू हो जाती है। शुक्रवार को सुबह रानीताल चौक में एक स्कूल बस हादसे का शिकार होते होते बची। चलती बस का पहिया निकल गया और वह एक तरफ झुक गई। जिससे उसमें बैठे बच्चों की चीखें निकल गईं। हालांकि समय रहते बस रुकी और सभी बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया।
school bus : जानकारी के अनुसार रानीताल चौराहे पर शुक्रवार सुबह करीब 9.45 बजे लिटिल किंगडम स्कूल की एक बच्चों को लेकर जा रही थी। तभी बस का अगला पहिया अचानक निकलकर दूर जा गिरा, जिससे बस अनियंत्रित होकर एक तरफ झुक गई आरैर लहराने लगी, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ऐसा लग रहा था कि बस पलट जाएगी। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ से बस को रोक लिया गया।
school bus : दूसरी बस बुलाकर भेजा
बस हादसे के बाद वहीं खड़ी रही और बच्चों को भेजने के लिए दूसरी बस बुलाई गई। बस रुकने के बाद बच्चों को तत्काल उतार लिया गया। उन्हें सुरक्षित दूसरी बस से सकूल भेज दिया गया। इस घटना के बाद एक बार फिर स्कूली बसों की फिटनेस और मैंटेनेंस पर सवाल उठने लगे हैं। उल्लेखनीय है कि शहर में सैंकड़ों बसें हजारों बच्चों को स्कूल कॉलेज लाने ले जाने में लगी हैं।
school bus :चके के खुल गए थे नट बोल्ट
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया बस के चकों का मैंटेनेंस नहीं होने से इसके नट बोल्ट ढीले पड़ गए थे। जो चलती बस के दौरान धीरे-धीरे खुलते रहे और निकलकर गिर गए। जिसके बाद चका बाहर आ गया और बस हादसे का शिकार हो गई।
