जबलपुर में बड़ा हादसा टला, चलती स्कूल बस का निकला पहिया, बाल बाल बचे बच्चे

school bus : स्कूल बसों की फिटनेस को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। लेकिन किसी हादसे के बाद होने वाली कार्रवाई हमेशा की तरह कुछ दिनों बाद खत्म हो जाती है। और फिर वहीं मनमानी शुरू हो जाती है। शुक्रवार को सुबह रानीताल चौक में एक स्कूल बस हादसे का शिकार होते होते बची। चलती बस का पहिया निकल गया और वह एक तरफ झुक गई। जिससे उसमें बैठे बच्चों की चीखें निकल गईं। हालांकि समय रहते बस रुकी और सभी बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया।