धुआंधार में दुकानें रोक रहीं पर्यटकों की राह, सजा लीं एक सैंकड़ा दुकानें

Dhuandhar : भेड़ाघाट की संगमरमरी वादियां हों या विश्व प्रसिद्ध धुआंधार जल प्रपात यहां की सुरम्य वादियां ही मुख्य आकर्षण हैं। ऐसे में अतिक्रमणकारियों का पग-पग पर कब्जा और पर्यटकों के साथ रोजाना बन रही वाद विवाद की स्थिति से यहां का माहौल बिगड़ रहा है। पहले तो अवैध कब्जों के चलते इसकी खूबसूरती पर दाग लग रहा है दूसरा यहां आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों का अनुभव भी खराब हो रहा है। अराजकता चरम पर होने के बावजूद न तो अधिकारी और न ही जिम्मेदार जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान दे रहे हैं। जिसका खामियाजा आम पर्यटकों को बेइज्जत होकर चुकाना पड़ रहा है।