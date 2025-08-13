हेलीकॉप्टर से निहार सकेंगे भेड़ाघाट, धुआंधार, हॉट एयर बैलून, में बैठकर देख सकेंगे खूबसूरत नज़ारे

helicopter service for bhedaghat : पर्यटक बहुत जल्द विश्व प्रसिद्ध भेड़ाघाट की संगमरमरी वादियों को हेलीकॉप्टर से न केवल निहार सकेंगे, बल्कि एडवेंचर स्पोट्र्स का भी आनंद ले सकेंगे। वे नर्मदा के नैसर्गित सौंदर्य को और करीब से जानने का मौका भी मिलेगा। इसके अलावा वाटर स्पोट्र्स के शौकीनों के लिए पूरे साल यहां एक्टिविटी होती रहेंगी। जी हां, भेड़ाघाट में पर्यटकों को विश्वस्तरीय सुविधाओं के साथ जोडऩे का प्रयास शुरू हो चुका है। ताकि स्थानीय के साथ ही देश विदेश से आने वाले सैलानियों को यहां दूसरे प्रदेशों व पर्यटन स्थलों पर मिलने वाली सुविधाएं प्रदान की जा सकें।
helicopter service for bhedaghat : नगर परिषद भेड़ाघाट की सामान्य सभा की बैठक में प्रस्ताव पास, अक्टूबर से शुरू करने का प्लान
भेड़ाघाट नगर परिषद ने अन्य पर्यटन स्थलों की तरह यहां भी हेलीकॉप्टर सेवा के साथ-साथ एडवेंचर एवं वाटर स्पोर्ट्स शुरू करने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास कर दिया है। इस प्रस्ताव में भेड़ाघाट, धुआंधार, घुघरा वाटर फॉल, लम्हेटा सहित आसपास के दर्शनीय स्थलों को हेलीकॉप्टर से देखने की सुविधा शामिल की गई है। इसके अलावा एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीन लोगों के लिए हॉट एयर बैलून, पैरामोटरिंग, पेरा सेलिंग, वाटर स्कूटर, बनाना राइड, वाटर सर्फिंग, रिंगो राइट सहित अन्य वाटर स्पोर्ट्स एकिटविटीज को पूर्ण सुरक्षा के साथ संचालित किए जाने की बात शामिल की गई है। नगर परिषद ने प्रारंभिक तौर पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हेलीपैड व एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जगह चिह्नित की जा रही हैं।
सोमवार को हुई नगर परिषद की बैठक में लाए गए इस प्रस्ताव को लेकर सभी सदस्यों ने एकमत होकर पास कर दिया। जानकारी के अनुसार हेलीकॉप्टर, एडवेंचर एवं वाटर स्पोर्ट्स का संचालन निजी कंपनियों के सहयोग से कराया जाएगा। इसके लिए जल्द ही ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। जिसमें देश की सभी एडवेंचर स्पोर्ट्स संचालित करने वाली कंपनियां शामिल हो सकेंगी।
helicopter service for bhedaghat : उत्तर भारत में जिस तरह से हेलीकॉप्टर सुविधा पर्यटकों को दी जाती है। उसी तर्ज पर हम भेड़ाघाट में इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारा अक्टूबर 2025 में इसे चालू करने का प्लान है। अगले एक सप्ताह में इसकी निविदा जारी हो जाएगी। कंपनियों के आने के बाद ही एक्टिविटी के रेट तय होंगे। हमारा प्रयास है कि सस्ते में अच्छे से अच्छा पर्यटन अनुभव उपलब्ध करा सकें। इससे नगर परिषद की आवक भी बढ़ेगी।
helicopter service for bhedaghat : पहेलीकॉप्टर यात्रा, एडवेंचर स्पोर्ट्स और वाटर एक्टिविटी को लेकर नगर परिषद में प्रस्ताव पास किया गया है। हेलीपैड के लिए वीआईपी गेट के सामने जगह निर्धारित की गई है। बाकी एक्टिविटी के लिए भी स्थल चिह्नित किए जा रहे हैं।