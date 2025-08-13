हेलीकॉप्टर से निहार सकेंगे भेड़ाघाट, धुआंधार, हॉट एयर बैलून, में बैठकर देख सकेंगे खूबसूरत नज़ारे

भेड़ाघाट नगर परिषद ने अन्य पर्यटन स्थलों की तरह यहां भी हेलीकॉप्टर सेवा के साथ-साथ एडवेंचर एवं वाटर स्पोर्ट्स शुरू करने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास कर दिया है। इस प्रस्ताव में भेड़ाघाट, धुआंधार, घुघरा वाटर फॉल, लम्हेटा सहित आसपास के दर्शनीय स्थलों को हेलीकॉप्टर से देखने की सुविधा शामिल की गई है। इसके अलावा एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीन लोगों के लिए हॉट एयर बैलून, पैरामोटरिंग, पेरा सेलिंग, वाटर स्कूटर, बनाना राइड, वाटर सर्फिंग, रिंगो राइट सहित अन्य वाटर स्पोर्ट्स एकिटविटीज को पूर्ण सुरक्षा के साथ संचालित किए जाने की बात शामिल की गई है। नगर परिषद ने प्रारंभिक तौर पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हेलीपैड व एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जगह चिह्नित की जा रही हैं।