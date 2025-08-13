13 अगस्त 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जबलपुर

हेलीकॉप्टर से निहार सकेंगे भेड़ाघाट, धुआंधार, हॉट एयर बैलून, में बैठकर देख सकेंगे खूबसूरत नज़ारे

हेलीकॉप्टर से निहार सकेंगे भेड़ाघाट, धुआंधार, हॉट एयर बैलून, में बैठकर देख सकेंगे खूबसूरत नज़ारे

जबलपुर

Lalit Kumar Kosta

Aug 13, 2025

helicopter service for bhedaghat
helicopter service for bhedaghat

helicopter service for bhedaghat : पर्यटक बहुत जल्द विश्व प्रसिद्ध भेड़ाघाट की संगमरमरी वादियों को हेलीकॉप्टर से न केवल निहार सकेंगे, बल्कि एडवेंचर स्पोट्र्स का भी आनंद ले सकेंगे। वे नर्मदा के नैसर्गित सौंदर्य को और करीब से जानने का मौका भी मिलेगा। इसके अलावा वाटर स्पोट्र्स के शौकीनों के लिए पूरे साल यहां एक्टिविटी होती रहेंगी। जी हां, भेड़ाघाट में पर्यटकों को विश्वस्तरीय सुविधाओं के साथ जोडऩे का प्रयास शुरू हो चुका है। ताकि स्थानीय के साथ ही देश विदेश से आने वाले सैलानियों को यहां दूसरे प्रदेशों व पर्यटन स्थलों पर मिलने वाली सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

जबलपुर में 15 किलो सोना लूट ले गए हेलमेट वाले डाकू, 15 करोड़ से ज्यादा की डकैती

helicopter service for bhedaghat : नगर परिषद भेड़ाघाट की सामान्य सभा की बैठक में प्रस्ताव पास, अक्टूबर से शुरू करने का प्लान

  • हेलीकॉप्टर हॉट एयर बैलून, पैरामोटरिंग, पेरा सेलिंग, वाटर स्कूटर, बनाना राइड, वाटर सर्फिंग, रिगो राइट एवं अन्य वॉटर स्पोर्ट्स के पूर्ण सूरक्षा संचालन करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास
  • जल्द ही निविदाएं मंगाई जाएंगी, बढ़ेगा पर्यटकों का फुटफॉल

helicopter service for bhedaghat : प्रस्ताव पास, तैयारियां शुरू

भेड़ाघाट नगर परिषद ने अन्य पर्यटन स्थलों की तरह यहां भी हेलीकॉप्टर सेवा के साथ-साथ एडवेंचर एवं वाटर स्पोर्ट्स शुरू करने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास कर दिया है। इस प्रस्ताव में भेड़ाघाट, धुआंधार, घुघरा वाटर फॉल, लम्हेटा सहित आसपास के दर्शनीय स्थलों को हेलीकॉप्टर से देखने की सुविधा शामिल की गई है। इसके अलावा एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीन लोगों के लिए हॉट एयर बैलून, पैरामोटरिंग, पेरा सेलिंग, वाटर स्कूटर, बनाना राइड, वाटर सर्फिंग, रिंगो राइट सहित अन्य वाटर स्पोर्ट्स एकिटविटीज को पूर्ण सुरक्षा के साथ संचालित किए जाने की बात शामिल की गई है। नगर परिषद ने प्रारंभिक तौर पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हेलीपैड व एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जगह चिह्नित की जा रही हैं।

helicopter service for bhedaghat : ऑनलाइन निविदा होगी जारी

सोमवार को हुई नगर परिषद की बैठक में लाए गए इस प्रस्ताव को लेकर सभी सदस्यों ने एकमत होकर पास कर दिया। जानकारी के अनुसार हेलीकॉप्टर, एडवेंचर एवं वाटर स्पोर्ट्स का संचालन निजी कंपनियों के सहयोग से कराया जाएगा। इसके लिए जल्द ही ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। जिसमें देश की सभी एडवेंचर स्पोर्ट्स संचालित करने वाली कंपनियां शामिल हो सकेंगी।

helicopter service for bhedaghat : उत्तर भारत में जिस तरह से हेलीकॉप्टर सुविधा पर्यटकों को दी जाती है। उसी तर्ज पर हम भेड़ाघाट में इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारा अक्टूबर 2025 में इसे चालू करने का प्लान है। अगले एक सप्ताह में इसकी निविदा जारी हो जाएगी। कंपनियों के आने के बाद ही एक्टिविटी के रेट तय होंगे। हमारा प्रयास है कि सस्ते में अच्छे से अच्छा पर्यटन अनुभव उपलब्ध करा सकें। इससे नगर परिषद की आवक भी बढ़ेगी।

  • चतुर सिंह लोधी, अध्यक्ष, नगर परिषद भेड़ाघाट

helicopter service for bhedaghat : पहेलीकॉप्टर यात्रा, एडवेंचर स्पोर्ट्स और वाटर एक्टिविटी को लेकर नगर परिषद में प्रस्ताव पास किया गया है। हेलीपैड के लिए वीआईपी गेट के सामने जगह निर्धारित की गई है। बाकी एक्टिविटी के लिए भी स्थल चिह्नित किए जा रहे हैं।

  • विक्रम झारिया, सीएमओ, भेड़ाघाट नगर परिषद

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Aug 2025 11:27 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / हेलीकॉप्टर से निहार सकेंगे भेड़ाघाट, धुआंधार, हॉट एयर बैलून, में बैठकर देख सकेंगे खूबसूरत नज़ारे

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.