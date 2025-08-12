जबलपुर में 15 किलो सोना लूट ले गए हेलमेट वाले डाकू, 15 करोड़ से ज्यादा की डकैती

Gold Robbery : महज 27 मिनट में शहर से 50 किलोमीटर दूर सिहोरा के खितौला में 15 करोड़ से ज्यादा की डकैती ने सनसनी फैला दी। सोमवार सुबह पांच हथियारबंद बदमाशों ने इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक के अधिकारियों व कर्मचारियों को कट्टे की दम पर बंधक बनाया। 14 किलो 875 ग्राम सोना और पांच लाख नकद लूट लिए। सोना ग्राहकों का है, जिसे उन्होंने गिरवी रखा था। त्योहार की वजह से बैंक सुबह 9 बजे से पहले ही खुल रहा था। तब भीड़ कम होने का फायदा उठाने दो बाइक से बदमाश सुबह परिसर में पहुंचे। उस समय बैंक में सफाई चल रही थी। अधिकारियों, कर्मचारियों के सीट पर पहुंचते ही डकैत हेलमेट और टोपी लगाकर घुसे।