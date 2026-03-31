एमपी में ओबीसी को 27 प्रतिशत रिजर्वेशन का पेंच: शीर्ष कोर्ट ने पूर्व आदेश में किया संशोधन

OBC- मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 27 प्रतिशत रिजर्वेशन का पेंच अभी खुल नहीं पा रहा है। इस केस में देश की शीर्ष कोर्ट ने अपने पूर्व आदेश में संशोधन किया है। इसके अंतर्गत एमपी में ओबीसी आरक्षण से संबंधित दो केस सुप्रीम कोर्ट सुनेगा जबकि बाकी केस की सुनवाई हाईकोर्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को जबलपुर हाईकोर्ट भेज दिया था। मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण 27 प्रतिशत करने के तत्कालीन कांग्रेस सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में कुल 103 याचिकाएं दायर हुईं थीं। इनमें 54 याचिकाओं में से सुप्रीम कोर्ट ने 2 को री-कॉल किया है। शीर्ष कोर्ट ने दीपक पटेल बनाम मप्र शासन व हरिशंकर बरोदिया बनाम मप्र शासन के मामलों की सुनवाई के लिए बुलाया है। इन दोनों केस पर हाईकोर्ट की बजाए सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करेगा।