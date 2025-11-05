चाय दे रही कैंसर को न्यौता, ये कप बन रहा मुख्य वजह, रिसर्च में हुआ खुलासा

Tea Paper Cups : शहर में चाय के शौकीनों की संख्या लाखों में है। यहां हर गली, मोहल्ले से लेकर मुख्य बाजारों तक और शॉपिंग मॉल्स में चाय की दुकानें मिल जाएंगी। जहां हजारों कप चाय रोजाना चाय पी जाती है। ये चाय अब स्टील, चीनी मिट्टी के कप और कांच के गिलास की अपेक्षा कागज के कप में ’यादा दी जाती है। यह चलन कोरोना काल से शुरू हुआ है जो अब आदत में शामिल हो गया है। दुकानदार भी धोने मांजने से बचने के लिए सिंगल यूज कागज के कप का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन एक रिसर्च के अनुसार कागज के कप में चाय पीना कैंसर जैसी बीमारी को न्यौता देने के बराबर है। इसी आधार पर भोपाल सीएमएचओ ने जनता से अपील करते हुए कागज के बजाए स्टील, चीनी मिट्टी के कप, कुल्हड़ और कांच के गिलासों में चाय पीने की अपील की है।