किराएदार निकला शातिर चोर, 41 लाख के जेवर और कैश के साथ छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार

Thief Arrest : मध्य प्रदेश की जबलपुर पुलिस ने चोरी की बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए पिठले दिनों हुई लाखी की चोरी करने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस तफ्तीश में खुलासा हुआ कि, किराएदार ही मकान मालिक के घर का चोर था, जिसने बड़ी ही चालाकी से मकान मालिक के घर से कैश के साथ सोने-चांदी के जेवरात चोरी किए थे। फिलहाल, पुलिस ने आरोपी से चोरी का माल और केश भी जब्त कर लिया है।