जबलपुर

किराएदार निकला शातिर चोर, 41 लाख के जेवर और कैश के साथ छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार

Thief Arrest : पुलिस ने खुलासा किया कि, किराएदार ही मकान मालिक के घर का चोर था, जिसने बड़ी ही चालाकी से मकान मालिक के घर से कैश के साथ सोने-चांदी के जेवरात चोरी किए थे।

जबलपुर

Faiz Mubarak

Oct 24, 2025

किराएदार निकला शातिर चोर (Photo Source- Patrika)

Thief Arrest : मध्य प्रदेश की जबलपुर पुलिस ने चोरी की बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए पिठले दिनों हुई लाखी की चोरी करने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस तफ्तीश में खुलासा हुआ कि, किराएदार ही मकान मालिक के घर का चोर था, जिसने बड़ी ही चालाकी से मकान मालिक के घर से कैश के साथ सोने-चांदी के जेवरात चोरी किए थे। फिलहाल, पुलिस ने आरोपी से चोरी का माल और केश भी जब्त कर लिया है।

दरअसल, गोरखपुर थाना इलाके में 19 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के निखिल सेठिया ने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी यहां पर किराए में रहता था। जिसके बाद महिला ने आरोपी के खिलाफ शिकायत की थी।

41 लाख के जेवर और कैश जब्त

पुलिस ने चोरी किए हुए 41 लाख के जेवर बरामद कर लिए हैं। जिसमें 61 हजार कैश, 30 तोला सोने, 715 ग्राम चांदी के जेवर और एक मोबाइल शामिल है। आरोपी छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार हुआ है।

24 Oct 2025 05:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / किराएदार निकला शातिर चोर, 41 लाख के जेवर और कैश के साथ छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार

जबलपुर

