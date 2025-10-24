पुलिस गिरफ्त में आया 5 हजार का इनामी चोर, कारनामें जानकर रह जाएंगे हैरान

प्रार्थी सुशीला विश्वकर्मा पत्नी राधेलाल विश्वकर्मा (उम्र 42 वर्ष, निवासी ग्राम पथरहटा) ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि, 24 जुलाई 2025 की सुबह वह अपने खेत में रोपा लगाने गई थीं। दोपहर करीब 12 बजे जब वह घर लौटीं तो देखा कि घर का ताला टूटा हुआ था और अंदर का सामान बिखरा पड़ा था। घर के भीतर उन्होंने नीलेश यादव को देखा, जो उन्हें देखकर पिछवाड़े से कूदकर भाग गया। जांच में पाया गया कि आरोपी ने घर से एक जोड़ी चांदी की पायल, दो जोड़ी चांदी की बिछिया और 10 हजार नगद चोरी किए। कुल चोरी गया सामान लगभग 17 हजार रूपए का था। इसपर थाना बरही में अपराध क्रमांक 421/2025 धारा 457, 380 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया और आरोपी की तलाश शुरू की।