पुलिस गिरफ्त में आया 5 हजार का इनामी चोर, कारनामें जानकर रह जाएंगे हैरान

thief with 5 thousand reward caught by barhi police you will surprise to know his exploits katni news
Katni News : मध्य प्रदेश के कटनी जिले की बरही थाना पुलिस ने एक बार फिर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 5 हजार रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर चोरी के कई मामलों में संलिप्त होने के आरोप हैं। पुलिस ने आरोपी से चोरी गया मसरूका (माल) बरामद कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारियों को अपराध एवं अपराधियों की धरपकड़ के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. संतोष डेहरिया एवं एसडीओपी वीरेन्द्र धार्वे के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी शैलेन्द्र सिंह यादव के नेतृत्व में बरही पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की।
प्रार्थी सुशीला विश्वकर्मा पत्नी राधेलाल विश्वकर्मा (उम्र 42 वर्ष, निवासी ग्राम पथरहटा) ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि, 24 जुलाई 2025 की सुबह वह अपने खेत में रोपा लगाने गई थीं। दोपहर करीब 12 बजे जब वह घर लौटीं तो देखा कि घर का ताला टूटा हुआ था और अंदर का सामान बिखरा पड़ा था। घर के भीतर उन्होंने नीलेश यादव को देखा, जो उन्हें देखकर पिछवाड़े से कूदकर भाग गया। जांच में पाया गया कि आरोपी ने घर से एक जोड़ी चांदी की पायल, दो जोड़ी चांदी की बिछिया और 10 हजार नगद चोरी किए। कुल चोरी गया सामान लगभग 17 हजार रूपए का था। इसपर थाना बरही में अपराध क्रमांक 421/2025 धारा 457, 380 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया और आरोपी की तलाश शुरू की।
जांच के दौरान पुलिस टीम ने आरोपी नीलेश यादव पिता आनंदराम यादव (उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम पथरहटा) की तलाश में कई स्थानों पर दबिश दी। लेकिन हर बार आरोपी के परिवार की महिलाओं द्वारा पुलिस कार्यवाही में बाधा डाली गई और आरोपी को बचाने की कोशिश की गई। हालांकि, मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने पुनः दबिश दी और आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान भी परिजनों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस ने हिम्मत और सूझबूझ से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस रिमांड पर पूछताछ में आरोपी ने चोरी की वारदात स्वीकार की और चोरी गया मसरूका बरामद कराया। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी कई गंभीर अपराध दर्ज हैं, जो इस प्रकार हैं..।
अपराध क्रमांक 213/2021 : धारा 294, 506 भा.दं.वि.
अपराध क्रमांक 775/2021 : धारा 376, 307, 294, 323, 506 भा.दं.वि. एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट।
इससे स्पष्ट है कि आरोपी एक आवश्यक निगरानी योग्य अपराधी है, जो लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा है।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक शैलेन्द्र सिंह यादव, उपनिरीक्षक शैलेंद्र सिंह सेंगर, सहायक उपनिरीक्षक दिनेश प्रसाद गौतम, प्रधान आरक्षक अतुल तिवारी (334) तथा आरक्षक विवेक यादव की विशेष भूमिका रही।
पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा ने टीम की सराहना करते हुए कहा कि 'अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और अपराधियों में भय बना रहे।'
