नया सिस्टम बढ़ाएगा ‘मानसून की रफ्तार’, फिर होगी भारी बारिश

बरगी बांध लबालब है, बांध का जल स्तर 422.95 मीटर पहुंच गया है। जल स्तर को सुरक्षित सीमा तक बनाए रखने के लिए बांध के 9 गेट से पानी छोड़ा जा रहा है। कैचमेंट एरिया में रिमझिम बारिश हो रही है। कंट्रोल रूम की तकनीकी टीम के अनुसार 1346 क्यूमेक पानी की आवक हो रही है, वहीं 1350 क्यूमेक पानी छोड़ा जा रहा है। यानी जितनी आवक हो रही है उससे ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है। इसके कारण नर्मदा तटों में जल स्तर बढ़ा हुआ है। गौरीघाट, तिलवाराघाट, भेड़ाघाट व अन्य प्रमुख तटों के आसपास पुलिस बल ने गश्ती कर लोगों से तटों से दूर रहने की अपील की।