जबलपुर

नया सिस्टम बढ़ाएगा 'मानसून की रफ्तार', फिर होगी भारी बारिश

MP Weather: मौसम विभाग का कहना है कि 28 अगस्त से नया सिस्टम एक्टिव होगा और इसके चलते मानसून की रफ्तार में तेजी आएगी, जिससे फिर से भारी बारिश(Heavy Rain) का दौर शुरू होगा। गुरुवार को जबलपुर में बूंदाबांदी और हलकी बारिश की ही संभावना है।

जबलपुर

Avantika Pandey

Aug 28, 2025

MP Weather heavy rains
MP Weather (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP Weather: शहर में बारिश का सिस्टम कमजोर पड़ा हुआ है।जबलपुर में लगातार तीसरे दिन भी बारिश नहीं हुई। कुछ जगह पर बूंदाबांदी हुई। लेकिन, धूप निकलने के चलते उमस बढ़ गई। उधर, मौसम विभाग ने 31 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि 28 अगस्त से नया सिस्टम एक्टिव होगा और इसके चलते मानसून की रफ्तार में तेजी आएगी, जिससे फिर से भारी बारिश(Heavy Rain) का दौर शुरू होगा। गुरुवार को जबलपुर में बूंदाबांदी और हलकी बारिश की ही संभावना है।

बुधवार को ऐसा था शहर का मौसम

बुधवार को सुबह से रात तक सूर्यदेव के साथ बादलों की आंखमिचौली चलती रही, लेकिन बारिश नहीं हुई। अधिकतम तापमान 32.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से दो डिग्री अधिक था। वहीं रात का न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। यह भी सामान्य से दो डिग्री अधिक था। हवा में नमी 82 फीसदी दर्ज की गई। वातावरण में उमस बढ़ गई। सीजन में कुल वर्षा का आंकड़ा 968.7 मिमी (38.14 इंच ) पर स्थिर है।

बारिश की गतिविधियां होंगी तेज

मौसम विभाग(MP Weather) के अनुसार, इस समय मानसून ट्रफ ऊपरी हिस्से में है। कोई मजबूत सिस्टम सक्रिय नहीं होने से बारिश के दौर में कमी आई है। मौसम विभाग के अनुसार 28 अगस्त के आसपास से बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर बनने की उम्मीद है। इसके कारण जबलपुर सहित पूर्वी मप्र के जिलों में भारी बारिश(Heavy Rain) की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं।

लबालब है बरगी बांध, 9 गेट से जल निकासी

बरगी बांध लबालब है, बांध का जल स्तर 422.95 मीटर पहुंच गया है। जल स्तर को सुरक्षित सीमा तक बनाए रखने के लिए बांध के 9 गेट से पानी छोड़ा जा रहा है। कैचमेंट एरिया में रिमझिम बारिश हो रही है। कंट्रोल रूम की तकनीकी टीम के अनुसार 1346 क्यूमेक पानी की आवक हो रही है, वहीं 1350 क्यूमेक पानी छोड़ा जा रहा है। यानी जितनी आवक हो रही है उससे ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है। इसके कारण नर्मदा तटों में जल स्तर बढ़ा हुआ है। गौरीघाट, तिलवाराघाट, भेड़ाघाट व अन्य प्रमुख तटों के आसपास पुलिस बल ने गश्ती कर लोगों से तटों से दूर रहने की अपील की।

28 Aug 2025 10:51 am

