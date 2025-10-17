Patrika LogoSwitch to English

जबलपुर

भेड़ाघाट की संगमरमरीवादियों में आई पर्यटकों की बहार, देखते ही बन रही खूबसूरती

Tourists : संगमरमरीवादियों में नौकायन शुरू हो गया है, इसके साथ ही स्थानीय पर्यटकों की संया बढ़ने लगी है। पर्यटकों के लिए सुरयवादियों में लाइव कामेंट्री के साथ नौकायन खास होता है।

2 min read

जबलपुर

image

Lalit Kumar Kosta

Oct 17, 2025

Tourists

Tourists : संगमरमरीवादियों में नौकायन शुरू हो गया है, इसके साथ ही स्थानीय पर्यटकों की संया बढ़ने लगी है। पर्यटकों के लिए सुरयवादियों में लाइव कामेंट्री के साथ नौकायन खास होता है। चार महीने बाद भेड़ाघाट में नौकायन उत्सवी माहौल में शुरू किया गया। पर्यटकों लाइफ जैकेट पहनाकर सुरक्षा के अन्य उपायों के साथ नौका विहार शुरू कराया गया। इससे पहले 15 जून से भेड़ाघाट में नौकायन बंद हो गया था। 16 बोट से नौकायन शुरू किया गया है। भेड़ाघाट नगर परिषद के अध्यक्ष चतुर सिंह ने बताया कि 8 बोट का सुधार कार्य जारी है, इसके बाद इन्हें भी चालू किया जाएगा।

Tourists : भेड़ाघाट का प्रमुख आकर्षण है नौकायन

नौकायन भेड़ाघाट का प्रमुख आकर्षण है। सुरय संगमरमरीवादियों के बीच से होकर पंचवटी से बंदरकूदनी या स्वर्गद्वारी तक के नौका विहार अनुभव पर्यटकों के लिए अविस्मरणीय हो जाता है। ऐसे में पर्यटकों को बेसब्री से इंतजार रहता है कि मानसून सीजन के बाद फिर से नौकायन शुरू हो और वे उसका लुत्फ उठा सकें।

Tourists : लेजर शो का भी उठा सकेंगे लुत्फ

भेड़ाघाट की संगमरमरीवादियों में पर्यटक इंडोर यूजिकल फाउंटेन व लेजर शो का भी लुत्फ उठा सकेंगे। ओपन लेजर शो यहां 2017 से शुरू हुआ, जो कुछ समय बाद बंद हो गया था।

Tourists : दूसरे राज्यों से भी आएंगे पर्यटक

छुट्टियों में जल्दी ही दूसरे राज्यों से भी पर्यटकों की आवक शुरू होगी। कोलकाता, मुंबई, रायपुर, उड़ीसा के पर्यटकों ने होटलों में एडवांस बुकिंग करा ली है। पर्यटकों ने 4-5 दिन का टूर पैकेज तैयार किया है। वे अपने टूर पैकेज में भेड़ाघाट, बरगी से लेकर कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच व खजुराहो समेत अन्य स्थानों में एक रूट के किन्हीं तीन या चार पर्यटन स्थलों को शामिल कर रहे हैं।

Updated on:

17 Oct 2025 12:08 pm

Published on:

17 Oct 2025 11:35 am

जबलपुर

