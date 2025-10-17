भेड़ाघाट की संगमरमरीवादियों में आई पर्यटकों की बहार, देखते ही बन रही खूबसूरती

Tourists : संगमरमरीवादियों में नौकायन शुरू हो गया है, इसके साथ ही स्थानीय पर्यटकों की संया बढ़ने लगी है। पर्यटकों के लिए सुरयवादियों में लाइव कामेंट्री के साथ नौकायन खास होता है। चार महीने बाद भेड़ाघाट में नौकायन उत्सवी माहौल में शुरू किया गया। पर्यटकों लाइफ जैकेट पहनाकर सुरक्षा के अन्य उपायों के साथ नौका विहार शुरू कराया गया। इससे पहले 15 जून से भेड़ाघाट में नौकायन बंद हो गया था। 16 बोट से नौकायन शुरू किया गया है। भेड़ाघाट नगर परिषद के अध्यक्ष चतुर सिंह ने बताया कि 8 बोट का सुधार कार्य जारी है, इसके बाद इन्हें भी चालू किया जाएगा।