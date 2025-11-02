Patrika LogoSwitch to English

Unique Engineering : नर्मदा पर बन रहा ऑइकॉनिक ब्रिज होगा इंजीनियरिंग का नायाब नमूना

Unique Engineering : नर्मदा पर बन रहा ऑइकॉनिक ब्रिज होगा इंजीनियरिंग का नायाब नमूना

जबलपुर

image

Lalit Kumar Kosta

Nov 02, 2025

longest flyover

longest flyover

Unique Engineering : नर्मदा नदी पर भटौली-मंगेली के बीच बन रहे आइकॉनिक ब्रिज का काम तेज हो गया है। 1.2 किलोमीटर लम्बे इस ब्रिज का भार चार पायलॉन और 96 अतिरिक्त (एक्स्ट्रा) डोज केबल पर टिका होगा। ब्रिज में पांच स्पॉन एक्स्ट्रा डोज के और 12 नॉन एक्स्ट्रा डोज के होंगे। यह ब्रिज प्रदेश की सबसे बड़ी रिंग रोड परियोजना का हिस्सा है। पुल का काम पूरा होने पर संस्कारधानी को एक और पर्यटन स्थल मिल जाएगा।

Unique Engineering : लाइटिंग भी होगी खास

निर्माण एजेंसी एनएचएआई के प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि 200 करोड़ की लागत से बन रहा यह ब्रिज आधुनिक इंजीनियरिंग का नायाब नमूना होगा। आईकॉनिक ब्रिज की लाइटिंग इस तरह होगी,जो इसे आकर्षण का केन्द्र बनाएगी। ब्रिज का लगभग 80 प्रतिशत काम पूरा हो गया है।

Unique Engineering : एप्रोच रोड तैयार

मंगेली-भटौली के बीच बन रहे आइकॉनिक ब्रिज के दोनों ओर एप्रोच रोड तैयार हो गई है। इससे ब्रिज के दोनों ओर रिंग रोड का आकार नजर आने लगा है। रिंग रोड फेज-1 में बन रहे ब्रिज के मुख्य स्पॉन के निर्माण के लिए दोनों ओर फाउंडेशन और 10 पियर बनाए जाएंगे। इनमें से आठ पियर का बड़ा हिस्सा तैयार हो गया है।

Unique Engineering : ये है स्थिति

  • 200 करोड़ रुपए है निर्माण लागत
  • 1.2 किलोमीटर होगी लम्बाई
  • 05 स्पॉन एक्स्ट्रा डोज के होंगे
  • 12 स्पॉन नॉन एक्स्ट्रा डोज के होंगे

Unique Engineering : ब्रिज की विशेषताएं

●एक्स्ट्रा डोज केबल स्टे ब्रिज की केबल डेक को नीचे से जोडकऱ अधिक मजबूती और संतुलन प्रदान करती है।
●अत्याधुनिक तकनीक पुल को मजबूत और टिकाऊ बनाती है
● डिजाइन आकर्षक होने के कारण पर्यटकों को आकर्षित करेगी।
● मजबूत और कठोर संरचना के कारण यह लम्बे स्पॉन के लिए बेहतर विकल्प है।
●भार क्षमता अधिक होने के कारण भारी वाहनों के लिए उपयुक्त होते हैं।

Unique Engineering : रिंग रोड फेज-1 में भटौली-मंगेली के बीच आइकॉनिक ब्रिज 4 पायलॉन पर 96 एक्स्ट्रा डोज केबल के सहारे बनाया जाएगा। ब्रिज के पायलॉन बनाए जा रहे हैं।

  • अमृतलाल साहू, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एनएचएआई

Updated on:

02 Nov 2025 12:00 pm

Published on:

02 Nov 2025 11:38 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / Unique Engineering : नर्मदा पर बन रहा ऑइकॉनिक ब्रिज होगा इंजीनियरिंग का नायाब नमूना

