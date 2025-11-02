Unique Engineering : नर्मदा पर बन रहा ऑइकॉनिक ब्रिज होगा इंजीनियरिंग का नायाब नमूना

Unique Engineering : नर्मदा नदी पर भटौली-मंगेली के बीच बन रहे आइकॉनिक ब्रिज का काम तेज हो गया है। 1.2 किलोमीटर लम्बे इस ब्रिज का भार चार पायलॉन और 96 अतिरिक्त (एक्स्ट्रा) डोज केबल पर टिका होगा। ब्रिज में पांच स्पॉन एक्स्ट्रा डोज के और 12 नॉन एक्स्ट्रा डोज के होंगे। यह ब्रिज प्रदेश की सबसे बड़ी रिंग रोड परियोजना का हिस्सा है। पुल का काम पूरा होने पर संस्कारधानी को एक और पर्यटन स्थल मिल जाएगा।