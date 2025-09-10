अगले चार दिन तक हल्की वर्षा होने की सभावना जताई, तापमान बढ़ा, उमस कर रही परेशान

मौसम विभाग के अनुसार चार दिन तक जबलपुर सभाग के जिलों में कहीं भी भारी बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। वातावरण में नमी के चलते जबलपुर जिले के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की सभावना है। सितंबर अंत तक मानसून की विदाई हो सकती है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 32.9 डिग्री दर्ज किया गया। यह सामान्य से 2 डिग्री अधिक था। रात का न्यूनतम तापमान 23.9 डिग्री दर्ज हुआ। यह सामान्य था। हवा में नमी 84 फीसदी दर्ज की गई। इसके चलते वातावरण में उमस बढ़ गई। सीजन में अभी तक कुल वर्षा का आंकड़ा 1081.4 मिमी (42.6 इंच) है।