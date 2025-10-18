ठंड की आहट : गिरने लगा रात का पारा, कुछ इलाकों में अब भी हैं बारिश के आसार

Winter : दीपावली से पहले जबलपुर सम्भाग के जिलों के मौसम में बदलाव का दौर जारी है। उत्तर पूर्वी हवा ने ठंड को रोक रखा है। लेकिन, सुबह और रात में हल्की ठंडक बनी हुई है। दूसरी तरफ मानसून जाने के बाद बंगाल की खाड़ी से नमी आने के कारण सम्भाग के कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं। कहीं-कहीं हल्की बारिश हो रही है। शुक्रवार को सम्भाग के छिंदवाड़ा, सिवनी जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश हुई। जबलपुर में दिन भर चटक धूप खिली। रात के पारे में हल्की गिरावट दर्ज की गई। सुबह शाम हल्की ठंड बनी हुई है। मौसम विभाग की मानें, तो शनिवार को सम्भाग के जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि, जबलपुर में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।