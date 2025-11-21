Patrika LogoSwitch to English

जबलपुर

पागल कुत्ते ने काटा, दो इंजेक्शन लगे, फिर भी हो गई मौत

पागल कुत्ते ने काटा, दो इंजेक्शन लगे, फिर भी हो गई मौत

जबलपुर

image

Lalit Kumar Kosta

Nov 21, 2025

World Rabies Day

Dog bite (Photo- Patrika)

Dogs Bite : मारपीट के मामले में जेल भेजे गए 34 वर्षीय अनिल कुमार कोल उर्फ गनी की गुरुवार को इलाज के दौरान विक्टोरिया अस्पताल में मौत हो गई। अनिल को कुछ दिन पहले कटनी के एक गांव में पागल कुत्ते ने काटा था, लेकिन उसने समय पर किसी को इसकी जानकारी नहीं दी। तबीयत बिगड़ने पर उसे जबलपुर जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई। वह कटनी के बड़वारा क्षेत्र का निवासी था।

Dogs Bite : दो माह पहले विवाद

पुलिस के अनुसार अनिल कुमार का दो महीने पहले गांव में कुछ लोगों से विवाद हुआ था, जिसमें उसने मारपीट की थी और बाद में फरार हो गया था। 6 नवंबर को बड़वारा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। अनिल के अनुसार, गांव में पागल कुत्ते ने काटने के बाद उसने कुछ दिनों तक किसी को नहीं बताया। इलाज शुरू हुआ तो केवल दो इंजेक्शन ही लग पाए थे कि तभी उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल में शुरुआत में वह ठीक था, लेकिन बाद में उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद मेडिकल परीक्षण कराया गया था और स्वास्थ्य संबंधी पूछताछ भी की गई, लेकिन अनिल ने कभी यह नहीं बताया कि उसे पागल कुत्ते ने काटा है या कोई बीमारी है। कटनी जेल में तबीयत बिगड़ने पर उसे जबलपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

