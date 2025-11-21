पागल कुत्ते ने काटा, दो इंजेक्शन लगे, फिर भी हो गई मौत

पुलिस के अनुसार अनिल कुमार का दो महीने पहले गांव में कुछ लोगों से विवाद हुआ था, जिसमें उसने मारपीट की थी और बाद में फरार हो गया था। 6 नवंबर को बड़वारा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। अनिल के अनुसार, गांव में पागल कुत्ते ने काटने के बाद उसने कुछ दिनों तक किसी को नहीं बताया। इलाज शुरू हुआ तो केवल दो इंजेक्शन ही लग पाए थे कि तभी उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल में शुरुआत में वह ठीक था, लेकिन बाद में उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद मेडिकल परीक्षण कराया गया था और स्वास्थ्य संबंधी पूछताछ भी की गई, लेकिन अनिल ने कभी यह नहीं बताया कि उसे पागल कुत्ते ने काटा है या कोई बीमारी है। कटनी जेल में तबीयत बिगड़ने पर उसे जबलपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम कराया जाएगा।