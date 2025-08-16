Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जबलपुर

खुलासा : इंजीनियरिंग से स्टूडेंट्स का मोह भंग, कॉलेजों को नहीं मिल रहे विद्यार्थी

खुलासा : इंजीनियरिंग से स्टूडेंट्स का मोह भंग, कॉलेजों को नहीं मिल रहे विद्यार्थी

जबलपुर

Lalit Kumar Kosta

Aug 16, 2025

engineering course
engineering course

engineering courses : कभी इंजीनियर बनने का सपना युवाओं के कॅरियर की पहली पसंद होता था। वे लाखों रुपए खर्च कर अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला पाने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन, आज परिदृश्य बदल गया है। अब युवा न तो इस क्षेत्र में उतनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं और न ही एडमिशन के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। कॉलेजों में अपेक्षित प्रवेश नहीं होने और खाली सीटों को भरने के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग को 15 अगस्त तक बढ़ा दिया है।

jabalpur Bank robbery : पाटन का युवक निकला 15 करोड़ की लूट का मास्टरमाइंड , बाहर से बुलाई थी गैंग, डकैत हथियार छोड़कर भागे

engineering courses : 18 फीसदी पंजीयन हुआ कम

तकनीकी शिक्षा विभाग के आंकउ़ों के अनुसार प्रदेश स्तर पर इंजीनियरिंग की 74 हजार 722 सीटों पर प्रवेश के लिए 60 हजार 297 छात्रों ने पंजीयन कराया, लेकिन 41,707 छात्रों ने ही प्रवेश लिया। ऐसी ही स्थिति जिले में है। अभी तक 55 फीसदी सीटों पर छात्रों ने प्रवेश लिया है। बड़ी संया में सीट खाली हैं।

engineering courses : मुख्य ब्रांच में ज्यादा रुचि

एक्सपर्ट एवं जीजीआइटी के डायरेक्टर डॉं. पंकज गोयल के अनुसार एक्सट्रा रांउड की काउंसलिंग का निर्णय लिया गया है इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। छात्रों ने कप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, सायबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड एआइ, मशीन लर्निंग, आइटी ब्रांच में ज्यादा रुचि दिखाई। इसलिए पुराने पारंपरिक विषयों में बड़ी संख्या में सीटें खाली हैं।

engineering courses : चार चरण में होगी सीएलसी

ताजा आंकड़ों के अनुसार जिले के इंजीनियरिंग कॉलेजों में 12 हजार सीटों में से सात हजार सीटों पर भी प्रवेश हुए हैं। पांच हजार से अधिक सीटें अब भी खाली हैं। तकनीकी शिक्षा विभाग ने प्रवेश की समय सीमा बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया है। इस दौरान सीएलसी (कॉलेज लेवल काउंसलिंग) के चार चरण होंगे। विभाग को उमीद है कि इन राउंड्स में कुछ सीटें भर सकेंगी और कॉलेजों का दबाव कम होगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Aug 2025 10:59 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / खुलासा : इंजीनियरिंग से स्टूडेंट्स का मोह भंग, कॉलेजों को नहीं मिल रहे विद्यार्थी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.