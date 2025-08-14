Patrika LogoSwitch to English

जबलपुर

jabalpur Bank robbery : पाटन का युवक निकला 15 करोड़ की लूट का मास्टरमाइंड , बाहर से बुलाई थी गैंग, डकैत हथियार छोड़कर भागे

jabalpur Bank robbery : पाटन का युवक निकला 15 करोड़ की लूट का मास्टरमाइंड , बाहर से बुलाई थी गैंग, डकैत हथियार छोड़कर भागे

जबलपुर

Lalit Kumar Kosta

Aug 14, 2025

Jabalpur Bank Robbery जबलपुर बैंक डकैती
Jabalpur Bank Robbery (फोटो सोर्स : पत्रिका)

jabalpur Bank robbery : सिहोरा के खितौला स्थित इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक से 15 करोड़ की डकैती के अहम सुराग मिले हैं। सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद डकैत 24 घंटे तक घटनास्थल से 31 किलोमीटर दूर इंद्राना में ठहरे रहे। पुलिस की मूवमेंट को वॉच करने के बाद घटना के अगले दिन बाइक से भाग निकले। घटना में इस्तेमाल हथियार वे इंद्राना के उसी किराए के मकान में छोड़ गए, जो सात दिन पहले लिया था। पुलिस का दावा है कि इस घटना का मास्टरमाइंड पाटन का युवक है। जिसकी तलाश की जा रही है।

READ MORE - अपराध की दुनिया से बाहर लाने बच्चों को जोड़ रहे कला, शिक्षा और योग से

READ MORE- जबलपुर में 15 किलो सोना लूट ले गए हेलमेट वाले डाकू, 15 करोड़ से ज्यादा की डकैती


jabalpur Bank robbery : डकैतों ने स्मॉल फाइनेंस बैंक को टारगेट किया

यह पूरी वारदात फिल्मी अंदाज में घटित की गई। डकैतों ने स्मॉल फाइनेंस बैंक को टारगेट किया और फिर सुरक्षित दूरी की तलाश करते हुए एक दलाल के माध्यम से इंद्राना निवासी इंद्रजीत विश्वकर्मा का घर किराए पर लिया। आरोपियों ने आठ-दस दिन रुकने की बात कही थी। वहीं से आरोपी अलग-अलग बाइक से हेलमेट लगाकर रैकी करने सिहोरा आते थे। प्लान बनाकर पांचों सोमवार की सुबह सिहोरा पहुंचे और फिर 27 मिनट में 14 किलो 875 ग्राम सोना, 5 लाख नकद लूटकर भाग निकले। आरोपी प्लान के मुताबिक ही इंद्राना के अपने किराए के मकान में पहुंचे और पुलिस की गतिविधि को भांपने के लिए 24 घंटे वहीं रहे। मंगलवार को पांचों बाइक से भाग निकले।

jabalpur Bank robbery : मिला हथियारों का जखीरा

आरोपी अपने साथ केवल लूटा हुआ माल लेकर भागे। हथियार व कुछ बैग इंद्रजीत के घर पर ही छोड़ गए। सुरागरस्सी से पुलिस इंद्राना में दबिश दी। बदमाशें के किराए के कमरे का ताला तुड़वाकर तलाशी ली तो कट्टे और रिवाल्वर मिले। कुछ खाली बैग और कपड़े भी वहीं थे। पुलिस ने बदमाशों को कमरा दिलाने में मदद करने वाले सिहोरा निवासी सोनू नामक युवक को हिरासत में लिया और पूछतांछ की। वहीं मकान मालिक इंद्रजीत विश्वकर्मा के भी बयान लिए गए।

jabalpur Bank robbery : बाहर से बुलाई गैंग

पूरे घटनाक्रम की कड़िया पुलिस जोड़ रही है। अभी तक जो जानकारी सामने आई उसके अनुसार वारदात का मास्टरमाइंड पाटन का एक युवक है। जिसने लूट के लिए बाहर से गैंग बुलाई थी। घटना के बाद से युवक फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस का अनुमान है कि कम से कम तीन लोग बाहर के थे।

jabalpur Bank robbery : एक सप्ताह तक रेकी

पुलिस ने बैंक के आसपास के सीसीटीवी खंगाले हैं। उससे खुलासा हुआ कि वारदात के पहले डकैतों ने सात दिन तक वहां रेकी की थी। बैंक का पूरा शेड्यूल अच्छे से परखा। कौन कर्मचारी कितने बजे ड्यूटी पर आता है इसकी पूरी जानकारी ली। उन्होंने डकैती के लिए सुबह का वक्त इसलिए चुना, क्योंकि उस वक्त बैंक में बहुत कम ग्राहक आते हैं।

Updated on:

14 Aug 2025 12:30 pm

Published on:

14 Aug 2025 12:09 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / jabalpur Bank robbery : पाटन का युवक निकला 15 करोड़ की लूट का मास्टरमाइंड , बाहर से बुलाई थी गैंग, डकैत हथियार छोड़कर भागे

