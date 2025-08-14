jabalpur Bank robbery : पाटन का युवक निकला 15 करोड़ की लूट का मास्टरमाइंड , बाहर से बुलाई थी गैंग, डकैत हथियार छोड़कर भागे

यह पूरी वारदात फिल्मी अंदाज में घटित की गई। डकैतों ने स्मॉल फाइनेंस बैंक को टारगेट किया और फिर सुरक्षित दूरी की तलाश करते हुए एक दलाल के माध्यम से इंद्राना निवासी इंद्रजीत विश्वकर्मा का घर किराए पर लिया। आरोपियों ने आठ-दस दिन रुकने की बात कही थी। वहीं से आरोपी अलग-अलग बाइक से हेलमेट लगाकर रैकी करने सिहोरा आते थे। प्लान बनाकर पांचों सोमवार की सुबह सिहोरा पहुंचे और फिर 27 मिनट में 14 किलो 875 ग्राम सोना, 5 लाख नकद लूटकर भाग निकले। आरोपी प्लान के मुताबिक ही इंद्राना के अपने किराए के मकान में पहुंचे और पुलिस की गतिविधि को भांपने के लिए 24 घंटे वहीं रहे। मंगलवार को पांचों बाइक से भाग निकले।

