Road Accident: बेकाबू ट्रक ने मचाया हाहाकार! सड़क से सीधे दुकान में घुसकर ली एक की जान, 3 घायल

बेकाबू ट्रक ने मचाया हाहाकार (photo source- Patrika)
Road Accident: नेशनल हाईवे 30 पर सोमवार शाम हुए भीषण सड़क हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जगदलपुर से रायपुर की ओर जा रहा तेज रफ्तार ट्रक भानपुरी मुख्य चौक के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित फल दुकान में घुस गया। इस हादसे में मुंडागांव निवासी 60 वर्षीय जीवराखन कोसमा, जो एक स्कूल के प्रधान अध्यापक थे, की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए।
घटना के तुरंत बाद घायलों को भानपुरी सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। हादसे के बाद क्षेत्र में गुस्से का माहौल बन गया और स्थानीय लोगों ने प्रशासनिक लापरवाही पर नाराजगी जताई। ग्रामीणों और दुकानदारों का कहना है कि भानपुरी चौक पर लंबे समय से ट्रैफिक नियंत्रण के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं।
यहां न तो पुख्ता बैरिकेडिंग है और न ही नियमित ट्रैफिक पुलिस की तैनाती, जिसके कारण तेज रफ्तार वाहन सीधे बाजार क्षेत्र में घुस जाते हैं। उनका दावा है कि इससे पहले भी यहां कई छोटे-बड़े हादसे हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस सुधार नहीं किया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ट्रक चालक की तलाश की जा रही है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही यह भी जांचा जाएगा कि हादसे के पीछे ट्रैफिक व्यवस्था में किस तरह की कमी रही।
बता दें नेशनल हाईवे 30 छत्तीसगढ़ के प्रमुख मार्गों में से एक है, जो बस्तर को राजधानी से जोड़ता है। इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही लगातार बनी रहती है, खासकर जगदलपुर-रायपुर रूट पर। भानपुरी जैसे चौक, जहां बाजार और ग्रामीण आबादी पास-पास है, वहां तेज रफ्तार ट्रकों की एंट्री दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बनती है। पिछले कुछ वर्षों में इस मार्ग पर सड़क हादसों के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसमें अधिकतर घटनाएं ओवरस्पीडिंग, ट्रैफिक नियंत्रण की कमी और सुरक्षा उपायों के अभाव के कारण होती हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे संवेदनशील बाजार क्षेत्रों में स्पीड लिमिट का सख्ती से पालन, बैरिकेडिंग, सिग्नल सिस्टम और ट्रैफिक पुलिस की नियमित निगरानी बेहद जरूरी है। यह हादसा न केवल एक परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि सड़क सुरक्षा को लेकर तत्काल ठोस कदम उठाने की जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।
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