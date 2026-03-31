Road Accident: बेकाबू ट्रक ने मचाया हाहाकार! सड़क से सीधे दुकान में घुसकर ली एक की जान, 3 घायल

बता दें नेशनल हाईवे 30 छत्तीसगढ़ के प्रमुख मार्गों में से एक है, जो बस्तर को राजधानी से जोड़ता है। इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही लगातार बनी रहती है, खासकर जगदलपुर-रायपुर रूट पर। भानपुरी जैसे चौक, जहां बाजार और ग्रामीण आबादी पास-पास है, वहां तेज रफ्तार ट्रकों की एंट्री दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बनती है। पिछले कुछ वर्षों में इस मार्ग पर सड़क हादसों के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसमें अधिकतर घटनाएं ओवरस्पीडिंग, ट्रैफिक नियंत्रण की कमी और सुरक्षा उपायों के अभाव के कारण होती हैं।