Bastar Maoist Update: आखिरी मौके के बावजूद हथियार नहीं डाल रहे माओवादी, 5 हार्डकोर अब भी अंडरग्राउंड

बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने मौजूदा हालात को देखते हुए माओवादियों को सख्त संदेश दिया है। उनका कहना है कि बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर और कांकेर के सीमावर्ती इलाकों में अब बहुत कम माओवादी बचे हैं। ऐसे में उनके पास मुख्यधारा में लौटने का यह आखिरी अवसर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर अब भी वे आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, तो सुरक्षा बलों की कार्रवाई और अधिक तेज और सख्त होगी।