Road Accident: शादी समारोह से लौटते वक्त बड़ा हादसा! पिकअप पलटने से 2 महिलाओं की मौत, 37 घायल

जानकारी के अनुसार, सिरिसगुड़ा गांव के ग्रामीण नारायणपुर जिले के ओरछा विकासखंड अंतर्गत रेंगाबेड़ा गांव में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने गए थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मंगलवार सुबह सभी लोग एक ही पिकअप वाहन में सवार होकर अपने गांव लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि वाहन में करीब 40 लोग सवार थे। सुबह लगभग 7 बजे, जैसे ही पिकअप ढाबामारी मोड़ के पास पहुंची, चालक अचानक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी सडक़ पर पलट गई।