राज परिवार ने निभाई विवाहोत्सव की रस्म, ‘बेल पूजा’ कर दशहरा में शामिल होने देवियों को दिया न्योता

वहीं महिलाओं ने परंपरा अनुसार एक दूसरे को हल्दी लगाया। फिर पूजा पूर्ण होने पर ग्रामीणों ने देवी स्वरुप बेल जोड़ी को भावभीनी विदाई दी। बेल जोड़े को लेकर समान पूर्वक राज परिवार दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे और माई दंतेश्वरी को अर्पित किया। इस तरह जुड़वां फलों की पूजा-अर्चना कर दशहरे की महत्वपूर्ण रस्म पूरी की गई। ग्रामीणों ने बताया कि यहां स्थित वर्षों पुराना बेलवृक्ष अपनी खासियत के कारण अद्वितीय माना जाता है, क्योंकि इसमें सामान्य एक फल की बजाय जोड़ी बेल फल लगते हैं।