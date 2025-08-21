बस्तर ओलंपिक में भ्रष्टाचार… एक ही ब्रांड को करवाया क्वालीफाई, जिलाध्यक्ष ने साय सरकार पर लगाया आरोप

Bastar Olympics: सुशील मौर्य ने कहा कि खेल विभाग ने 4 हजार 900 ट्रैक सूट की खरीदी के लिए 2499 रुपए प्रति यूनिट की दर से कंपनी को 1 करोड़ 22 लाख 45 हजार रुपए का भुगतान किया है। कंपनी की वेबसाइट में दिए गए 1539 रुपए की दर पर अगर ट्रैक सूट की खरीदी की जाती तो खेल विभाग को महज 75 लाख 41 हजार 100 रुपए का भुगतान करना होता। इससे करीब 47 लाख रुपए की बचत हो सकती थी।मामला एक ट्रैक सूट खरीदी का है पूरे आयोजन में कितना घोटाला हुआ होगा कल्पना की जा सकती है।