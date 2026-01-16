Breaking News: RSS नेता की मौत... टाटा मैजिक-बाइक की भिड़ंत में 4 लोग घायल, मची अफरा-तफरी

जानकारी के अनुसार, तेज रफ्तार टाटा मैजिक वाहन ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। दुर्घटना में बाइक पर सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि टाटा मैजिक में सवार दो अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई और तत्काल पुलिस व एंबुलेंस को सूचना दी गई। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।