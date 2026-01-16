16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

Breaking News: RSS नेता की मौत… टाटा मैजिक-बाइक की भिड़ंत में 4 लोग घायल, मची अफरा-तफरी

Breaking News: तेज रफ्तार टाटा मैजिक वाहन ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए।

less than 1 minute read
Google source verification

जगदलपुर

image

Khyati Parihar

Jan 16, 2026

Breaking News: RSS नेता की मौत... टाटा मैजिक-बाइक की भिड़ंत में 4 लोग घायल, मची अफरा-तफरी

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत पत्रिका )

Breaking News: छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। शुक्रवार को बड़ांजी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार टाटा मैजिक वाहन ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण सड़क हादसे में आरएसएस बस्तर संभाग के विभाग संघचालक सुकालु राम बघेल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग घायल हो गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई और तत्काल पुलिस को सूचना दी गई।

बाइक के परखच्चे उड़े

जानकारी के अनुसार, तेज रफ्तार टाटा मैजिक वाहन ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। दुर्घटना में बाइक पर सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि टाटा मैजिक में सवार दो अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई और तत्काल पुलिस व एंबुलेंस को सूचना दी गई। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।

जांच में जुटी पुलिस

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई की। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण तेज रफ्तार और लापरवाही बताया जा रहा है। पुलिस ने वाहन चालक से पूछताछ शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

16 Jan 2026 02:07 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / Breaking News: RSS नेता की मौत… टाटा मैजिक-बाइक की भिड़ंत में 4 लोग घायल, मची अफरा-तफरी

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

बर्ड पार्क में नए मेहमानों का हुआ स्वागत, ब्लू गोल्ड मकाऊ और अफ्रीकन ग्रे पैरेट के आगमन से गुलजार हुआ परिसर

बर्ड पार्क में नए मेहमानों का हुआ स्वागत, ब्लू गोल्ड मकाऊ और अफ्रीकन ग्रे पैरेट के आगमन से गुलजार हुआ परिसर
समाचार

Digital India: अब कोर्ट आने की जरूरत नहीं, एक वीडियो कॉल पर ग्रामीणों को मिल रहा न्याय

वीडियो कॉल से सुलझ रहे मामले (photo source- Patrika)
जगदलपुर

Makar Sankranti 2026: 14 जनवरी को मकर संक्रांति, बिखरेंगे रंग और उड़ेंगी पतंगें, मिलेंगे आकर्षक उपहार

Makar Sankranti 2026: 14 जनवरी को मकर संक्रांति, बिखरेंगे रंग और उड़ेंगी पतंगें, मिलेंगे आकर्षक उपहार
जगदलपुर

ECI Net portal: अब मतदाता ईसीआई नेट पोर्टल पर घर बैठे अपलोड कर सकेंगे जरूरी दस्तावेज, जानें क्या है पूरी प्रक्रिया

ECI Net portal: अब मतदाता ईसीआई नेट पोर्टल पर घर बैठे अपलोड कर सकेंगे जरूरी दस्तावेज, जानें क्या है पूरी प्रक्रिया
जगदलपुर

पीली शिमला मिर्च की आधुनिक खेती: बस्तर से हैदराबाद तक सप्लाई, किसान सुमित चावड़ा ने रचा इतिहास

पीला मिर्च की आधुनिक खेती (photo source- Patrika)
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.