CG Murder Case: मार दिया, मार दिया… टंगिया से ताबड़तोड़ वार कर महिला की हत्या, दोषी को आजीवन कारावास

थाना करपावंड में धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया। विवेचना के बाद न्यायालय में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। मृतका की बहू हीरो ठाकुर, बेटा प्रकाश ठाकुर, झीतरु राम, और श्यामबती ठाकुर के बयान, साथ ही आरोपी की निशानदेही पर जप्त टांगिया, दोष सिद्ध करने में महत्वपूर्ण साबित हुए। न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियोजन को धारा 302 के तहत अपराध सिद्ध करने में सफल माना। मनुराम कश्यप को आजीवन कारावास और 200 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। इस फैसले ने पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद दी है।