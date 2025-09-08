पंचायत राजनीति में खूनी खेल! 6-7 लोगों ने मिलकर की उपसरपंच की हत्या, शव को बाइक समेत नदी में फेंका, मचा बवाल

CG Murder Case:बिर्रा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत करही से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पंचायत के उपसरपंच महेंद्र बघेल की हत्या की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 6-7 लोगों ने मिलकर उनकी हत्या कर शव को बाइक समेत मिरौनी बराज में फेंक दिया। हालांकि अभी तक शव बरामद नहीं हुआ है, इसलिए पत्रिका अभी हत्या की पुष्टि नहीं कर रहा है।
सूत्रों के अनुसार, उपसरपंच का पंचायत सरपंच से विवाद चल रहा था और दोनों के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ था। रविवार की शाम अचानक उपसरपंच की हत्या की खबर सामने आते ही इलाके में हड़कंप मच गया। रात 8 बजे करही के ग्रामीणों ने बिर्रा थाने का घेराव कर दिया, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई और चार संदेहियों को हिरासत में ले लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है।
शव की खोजबीन के लिए पुलिस ने एसडीआरएफ की टीम को मिरौनी बराज में लगाया है, लेकिन महानदी के उफान पर होने से अब तक उपसरपंच का कोई पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस हत्या के कारणों की जांच कर रही है और पूरे मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।