पंचायत राजनीति में खूनी खेल! 6-7 लोगों ने मिलकर की उपसरपंच की हत्या, शव को बाइक समेत नदी में फेंका, मचा बवाल

सूत्रों के अनुसार, उपसरपंच का पंचायत सरपंच से विवाद चल रहा था और दोनों के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ था। रविवार की शाम अचानक उपसरपंच की हत्या की खबर सामने आते ही इलाके में हड़कंप मच गया। रात 8 बजे करही के ग्रामीणों ने बिर्रा थाने का घेराव कर दिया, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई और चार संदेहियों को हिरासत में ले लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है।