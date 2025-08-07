7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जगदलपुर

कोसारटेडा परियोजना को मिलेगी रफ्तार, नहरों का होगा विस्तार… सिंचाई का दायरा होगा दोगुना

CG News: कोसारटेडा डेम से जुड़े नहर विस्तार और मरम्मत कार्य का प्रस्ताव स्वीकृति की प्रक्रिया में है।

जगदलपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 07, 2025

5 हजार हेक्टेयर तक बढ़ेगी सिंचाई सुविधा (Photo source- Patrika)
5 हजार हेक्टेयर तक बढ़ेगी सिंचाई सुविधा (Photo source- Patrika)

CG News: कोसारटेडा डेम से सिंचाई सुविधा को सशक्त बनाने के लिए नहरों के विस्तार और मरम्मत का कार्य जल्द प्रारंभ किया जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने पर करीब 5 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा का लाभ मिल सकेगा। वर्तमान में डेम की कुल सिंचाई क्षमता 11 हजार हेक्टेयर है, लेकिन नहरों की जर्जर स्थिति के कारण केवल 50 प्रतिशत क्षेत्र ही सिंचित हो पाता है।

CG News: पुरानी नहरों की मरम्मत के लिए प्रस्ताव तैयार

डेम से पानी छोड़े जाने पर अधिकांश जल रिसाव या बहाव में व्यर्थ चला जाता है, जिससे किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच पाता। इस कारण लाखों लीटर पानी हर साल नष्ट हो जाता है। लंबे समय से किसान इस समस्या को लेकर आवाज उठा रहे थे और नहरों के पुनर्निर्माण की मांग कर रहे थे।

ये भी पढ़ें

CG News: इस बार कम बरसा पानी, किसानों को मिली राहत लेकिन चिंता बरकरार…
कवर्धा
CG News: इस बार कम बरसा पानी, किसानों को मिली राहत लेकिन चिंता बरकरार...(photo-patrika)

सिंचाई विभाग ने किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए 30 किलोमीटर लंबी नई नहर के निर्माण और पुरानी नहरों की मरम्मत के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। इस कार्य पर करीब 42 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार जल्द ही कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा, और दो वर्षों के भीतर परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

पानी की बर्बादी रुकेगी और जल उपयोग दक्षता बढ़ेगी

परियोजना से न केवल खरीफ बल्कि रबी सीजन में भी किसानों को पर्याप्त पानी मिलेगा। वर्तमान में अधिकांश किसान वर्षा पर निर्भर रहते हैं और रबी फसल नहीं ले पाते। अब दलहन, तिलहन, सब्जी व नकदी फसलों की खेती भी बढ़ेगी। मिट्टी में नमी बनी रहेगी और उत्पादन लागत में कमी आएगी।

CG News: जल संसाधन विभाग और कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, नई नहरों को पक्की संरचना तैयार किया जाएगा, जिससे पानी की बर्बादी रुकेगी और जल उपयोग दक्षता बढ़ेगी। इससे क्षेत्रीय कृषि को नया बल मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

के.एस. भंडारी, अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग: कोसारटेडा डेम से जुड़े नहर विस्तार और मरम्मत कार्य का प्रस्ताव स्वीकृति की प्रक्रिया में है। इससे जल उपयोग की क्षमता बढ़ेगी और किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। हमारा प्रयास है कि कार्य समयबद्ध तरीके से हो और सिंचाई सुविधा को अधिकतम क्षेत्र तक पहुँचाया जा सके।

ये भी पढ़ें

Water Crisis: भूजल स्तर चिंताजनक! जल रक्षा अभियान चलाने की नौबत, सिंचाई के लिए नहीं बचा एक बूंद पानी
राजनंदगांव
सूख रही धरती की कोख (Photo-Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

07 Aug 2025 11:15 am

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / कोसारटेडा परियोजना को मिलेगी रफ्तार, नहरों का होगा विस्तार… सिंचाई का दायरा होगा दोगुना

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.