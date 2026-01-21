Bear Death: जंगल से निकलते ही दर्दनाक हादसा, NH-30 पर अज्ञात वाहन ने भालू को कुचला

अज्ञात वाहन ने भालू को कुचला (photo source- Patrika)
Bear Death: जगदलपुर-रायपुर नेशनल हाईवे (NH-30) पर पुराने टोल प्लाजा के पास मेटावाड़ा इलाके में एक तेज़ रफ़्तार गाड़ी की टक्कर से एक भालू की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि भालू को एक अनजान मारुति गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
घटना की जानकारी मिलने पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम मौके पर पहुंची। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के SDO देव लाल दुग्गा ने बताया कि मौके से गाड़ी के कई टूटे हुए पार्ट्स मिले हैं, जिससे यह कन्फर्म होता है कि टक्कर किसी तेज़ गाड़ी की वजह से हुई थी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जांच शुरू कर दी है।
Bear Death: गाड़ी और ड्राइवर की पहचान के लिए आस-पास के CCTV कैमरों की फुटेज देखी जा रही है। डिपार्टमेंट ने लोगों से भी अपील की है कि अगर उनके पास इस घटना के बारे में कोई जानकारी हो तो वे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बताएं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मुताबिक, भालू के शरीर का पोस्टमॉर्टम किया जाएगा और ज़रूरी कानूनी औपचारिकताओं के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा।
