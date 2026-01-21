21 जनवरी 2026,

बुधवार

जगदलपुर

Bear Death: जंगल से निकलते ही दर्दनाक हादसा, NH-30 पर अज्ञात वाहन ने भालू को कुचला

Bear Death: रायपुर-जगदलपुर नेशनल हाईवे (NH-30) पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक भालू की मौत हो गई। जंगल से निकलकर सड़क पर आए भालू को तेज रफ्तार वाहन ने कुचल दिया।

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 21, 2026

अज्ञात वाहन ने भालू को कुचला (photo source- Patrika)

अज्ञात वाहन ने भालू को कुचला (photo source- Patrika)

Bear Death: जगदलपुर-रायपुर नेशनल हाईवे (NH-30) पर पुराने टोल प्लाजा के पास मेटावाड़ा इलाके में एक तेज़ रफ़्तार गाड़ी की टक्कर से एक भालू की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि भालू को एक अनजान मारुति गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

Bear Death: मामले की जांच शुरू

घटना की जानकारी मिलने पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम मौके पर पहुंची। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के SDO देव लाल दुग्गा ने बताया कि मौके से गाड़ी के कई टूटे हुए पार्ट्स मिले हैं, जिससे यह कन्फर्म होता है कि टक्कर किसी तेज़ गाड़ी की वजह से हुई थी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जांच शुरू कर दी है।

जनता से हादसे की जानकारी देने की अपील

Bear Death: गाड़ी और ड्राइवर की पहचान के लिए आस-पास के CCTV कैमरों की फुटेज देखी जा रही है। डिपार्टमेंट ने लोगों से भी अपील की है कि अगर उनके पास इस घटना के बारे में कोई जानकारी हो तो वे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बताएं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मुताबिक, भालू के शरीर का पोस्टमॉर्टम किया जाएगा और ज़रूरी कानूनी औपचारिकताओं के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा।

Updated on:

21 Jan 2026 03:38 pm

Published on:

21 Jan 2026 03:37 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / Bear Death: जंगल से निकलते ही दर्दनाक हादसा, NH-30 पर अज्ञात वाहन ने भालू को कुचला

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

