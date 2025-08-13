कभी हिड़मा के नाम से थर्राता था पूवर्ती, अब विकास की नई रोशनी के साथ बदल रही है गांव की तस्वीर

CG News: सुकमा से पूवर्ती के लिए रोज हक्कुम मेल बस सेवा शुरू की गई है। पिछले साल स्थापित सुरक्षा कैंप के बाद गुरुकुल भी खुला है, जहां स्थानीय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है। सुरक्षा बलों की मौजूदगी से अब यहां शांति और विश्वास का माहौल है। ग्रामीणों ने कहा - ‘‘पहले यहां डर और सन्नाटा था, अब विकास की रोशनी है।