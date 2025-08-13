13 अगस्त 2025,

जगदलपुर

कभी हिड़मा के नाम से थर्राता था पूवर्ती, अब विकास की नई रोशनी के साथ बदल रही है गांव की तस्वीर

CG News: सुरक्षा बलों की मौजूदगी से अब यहां शांति और विश्वास का माहौल है। ग्रामीणों ने कहा - ‘‘पहले यहां डर और सन्नाटा था, अब विकास की रोशनी है।

जगदलपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 13, 2025

बदल रही है गांव की तस्वीर (Photo source- Patrika)
बदल रही है गांव की तस्वीर (Photo source- Patrika)

CG News: एक समय नक्सल कमांडर हिड़मा के नाम से चर्चा में रहने वाला पूवर्ती गांव, जहां लोग जाने से भी कतराते थे, अब विकास की मुयधारा से जुड़कर नई पहचान बना रहा है। छत्तीसगढ़ शासन की नियद नेल्ला नार योजना और नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत यहां सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंच चुकी हैं।

CG News: पुल सालभर यातायात का मुख्य सहारा बन चुका

सुकमा कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव, पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण और डीएफओ अक्षय दिनकर भोसले ने पूवर्ती पहुंचकर विकास कार्यों का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को अपने बीच पाकर ग्रामीण उत्साहित नजर आए। कलेक्टर से ग्रामीणों ने गाँव के विकास और समस्याओं के बारे में बिना झिझक अपनी बात रखी।

अधिकारियों ने सबसे पहले सिलगेर से पूवर्ती को जोड़ने वाले बीआरओ निर्मित बैली ब्रिज का निरीक्षण किया, जिसने अब सालभर आवागमन को संभव बना दिया है। ग्रामीणों के अनुसार, पुल बनने के बाद बारिश में भी गांव का संपर्क शहरों से नहीं टूटता। यह पुल सालभर यातायात का मुख्य सहारा बन चुका है।

सड़क, बिजली, शिक्षा तेजी से पहुंचाया जा रहा

देवेश कुमार ध्रुव, कलेक्टर: सरकार की प्राथमिकता है कि नक्सल प्रभावित इलाकों को विकास की मुयधारा से जोड़ा जाए। पूवर्ती सहित अंदरूनी गांवों में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को तेजी से पहुंचाया जा रहा है।

बिजली-टीवी और साफ पानी घर-घर

गांव में सौर ऊर्जा आधारित मिनी-ग्रिड से हर घर रोशन है। टीवी की सुविधा मिलने से लोग देश-दुनिया से जुड़े हैं और बच्चे शैक्षिक सामग्री भी देख पा रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत 5 सोलर टैंक लगाए गए हैं, जिससे घर-घर शुद्ध पेयजल पहुंच रहा है और महिलाओं-बच्चों को दूर से पानी ढोने की परेशानी खत्म हो गई है।

परिवहन और शिक्षा में सुधार

CG News: सुकमा से पूवर्ती के लिए रोज हक्कुम मेल बस सेवा शुरू की गई है। पिछले साल स्थापित सुरक्षा कैंप के बाद गुरुकुल भी खुला है, जहां स्थानीय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है। सुरक्षा बलों की मौजूदगी से अब यहां शांति और विश्वास का माहौल है। ग्रामीणों ने कहा - ‘‘पहले यहां डर और सन्नाटा था, अब विकास की रोशनी है।

Updated on:

13 Aug 2025 11:07 am

Published on:

13 Aug 2025 11:06 am

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / कभी हिड़मा के नाम से थर्राता था पूवर्ती, अब विकास की नई रोशनी के साथ बदल रही है गांव की तस्वीर

