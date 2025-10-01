Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

युवा स्केटरों ने किया बस्तर का नाम रोशन, अंडर-11 में शानदार प्रदर्शनकर जीते रजत और कांस्य पदक

CG News: बस्तर के युवा स्केटरों कैरा थॉमस और नंद प्रताप नेगी ने अंडर-11 राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पदक जीते, जिले का मान बढ़ाया और गौरव बढ़ाया।

2 min read

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 01, 2025

युवा स्केटरों ने किया बस्तर का नाम रोशन (Photo source- Patrika)

युवा स्केटरों ने किया बस्तर का नाम रोशन (Photo source- Patrika)

CG News: बस्तर के रोलर स्केटिंग क्षेत्र में दो युवा सितारों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा लिया है। रोटेरियन डॉ. सरिता और डॉ. मनोज थॉमस की बेटी कैरा थॉमस ने अंडर-11 महिला श्रेणी में स्केटिंग प्रतियोगिता में तीन स्वर्ण पदक जीतकर सबको प्रभावित किया है। इसी क्रम में, नंद प्रताप सिंह नेगी पिता डॉ. पंचरतन सिंह नेगी, माता प्रेम लता नेगी ने अंडर-11 बालक श्रेणी में तीन रजत पदक हासिल किए।

CG News: बस्तर के युवाओं ने जीते पदक

ये दोनों होनहार बच्चे बस्तर रोलर स्केटिंग क्लब में कोच इरफान खान के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण लेते हैं। कैरा ने बस्तर जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए इनलाइन और क्वाड स्केट्स की संयुक्त राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया, जबकि नंद प्रताप ने इसी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता।

यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ रोलर स्केटिंग एसोसिएशन (सीजीआरएसए) द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में हासिल की गई, जो रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (आरएसएफआई) के दिशानिर्देशों के अनुरूप थी। इन प्रतियोगिताओं में विभिन्न आयु वर्गों के सैकड़ों युवा स्केटरों ने भाग लिया, और बस्तर के इन बच्चों ने जिले का मान बढ़ाया।

नेशलन स्कूल गेम्स के लिए हुआ चयन

CG News: सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि कैरा थॉमस का चयन दिसंबर 2025 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्कूल खेलों (नेशनल स्कूल गेम्स) के लिए हो गया है। यह चयन उनकी असाधारण गति, संतुलन और तकनीकी कौशल का प्रमाण है। कैरा के कोच इरफान खान ने कहा कि ये बच्चे मेहनत और समर्पण के जीवंत उदाहरण हैं। बस्तर जैसे दूरदराज क्षेत्र से ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी उभर रहे हैं, जो राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का डंका बजाएंगे।

खिलाड़ी का नाम- श्रेणी - राज्य स्तर पर पदक - अतिरिक्त उपलब्धि

कैरा थॉमस - अंडर 11 गर्ल्स - 3 स्वर्ण, 1 रजत (संयुक्त राज्य स्तरीय) नंद प्रताप सिंह नेगी - अंडर 11 बालक - 3 रजत, 1 कांस्य (संयुक्त राज्य स्तरीय)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

01 Oct 2025 01:58 pm

Published on:

01 Oct 2025 01:57 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / युवा स्केटरों ने किया बस्तर का नाम रोशन, अंडर-11 में शानदार प्रदर्शनकर जीते रजत और कांस्य पदक

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Jagdalpur Swadeshi Mela: स्वदेशी मेला में मिलेगा देशभर का जायका, स्वाद और कला का अनोखा संगम

लालबाग में आज से स्वदेशी मेला (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

बस्तर दशहरा उत्सव में बढ़ी यात्री संख्या, रेलवे ने चलाई 6 जनसाधारण स्पेशल ट्रेनें

जनसाधारण स्पेशल ट्रेनें दौड़ेंगी (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

बस्तर दशहरा का मुख्य आकर्षण मावली परघाव आज, शहर में भारी वाहनों का प्रवेश बैन, पुलिस की ट्रैफिक एडवायजरी जारी

शहर में भारी वाहनों का प्रवेश बैन (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

बस्तर दशहरा की खास रस्म… महाअष्टमी पर राजपरिवार ने निभाई सदियों पुरानी निशा जात्रा परंपरा

राज्य की रक्षा के लिए देर रात खास अनुष्ठान (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

Bastar Dussehra: दुनिया का ऐसा दहशरा मेला…जहां राम-रावण का जिक्र ही नहीं, कांटो के झूले पर सवार होकर देवी पर्व मनाने की अनुमति देती है

Bastar Dussehra: दुनिया का ऐसा दहशरा मेला...जहां राम-रावण का जिक्र ही नहीं, कांटो के झूले पर सवार होकर देवी पर्व मनाने की अनुमति देती है
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.