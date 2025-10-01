युवा स्केटरों ने किया बस्तर का नाम रोशन, अंडर-11 में शानदार प्रदर्शनकर जीते रजत और कांस्य पदक

युवा स्केटरों ने किया बस्तर का नाम रोशन (Photo source- Patrika)
CG News: बस्तर के रोलर स्केटिंग क्षेत्र में दो युवा सितारों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा लिया है। रोटेरियन डॉ. सरिता और डॉ. मनोज थॉमस की बेटी कैरा थॉमस ने अंडर-11 महिला श्रेणी में स्केटिंग प्रतियोगिता में तीन स्वर्ण पदक जीतकर सबको प्रभावित किया है। इसी क्रम में, नंद प्रताप सिंह नेगी पिता डॉ. पंचरतन सिंह नेगी, माता प्रेम लता नेगी ने अंडर-11 बालक श्रेणी में तीन रजत पदक हासिल किए।
ये दोनों होनहार बच्चे बस्तर रोलर स्केटिंग क्लब में कोच इरफान खान के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण लेते हैं। कैरा ने बस्तर जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए इनलाइन और क्वाड स्केट्स की संयुक्त राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया, जबकि नंद प्रताप ने इसी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता।
यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ रोलर स्केटिंग एसोसिएशन (सीजीआरएसए) द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में हासिल की गई, जो रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (आरएसएफआई) के दिशानिर्देशों के अनुरूप थी। इन प्रतियोगिताओं में विभिन्न आयु वर्गों के सैकड़ों युवा स्केटरों ने भाग लिया, और बस्तर के इन बच्चों ने जिले का मान बढ़ाया।
CG News: सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि कैरा थॉमस का चयन दिसंबर 2025 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्कूल खेलों (नेशनल स्कूल गेम्स) के लिए हो गया है। यह चयन उनकी असाधारण गति, संतुलन और तकनीकी कौशल का प्रमाण है। कैरा के कोच इरफान खान ने कहा कि ये बच्चे मेहनत और समर्पण के जीवंत उदाहरण हैं। बस्तर जैसे दूरदराज क्षेत्र से ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी उभर रहे हैं, जो राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का डंका बजाएंगे।
कैरा थॉमस - अंडर 11 गर्ल्स - 3 स्वर्ण, 1 रजत (संयुक्त राज्य स्तरीय) नंद प्रताप सिंह नेगी - अंडर 11 बालक - 3 रजत, 1 कांस्य (संयुक्त राज्य स्तरीय)
