युवा स्केटरों ने किया बस्तर का नाम रोशन, अंडर-11 में शानदार प्रदर्शनकर जीते रजत और कांस्य पदक

CG News: सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि कैरा थॉमस का चयन दिसंबर 2025 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्कूल खेलों (नेशनल स्कूल गेम्स) के लिए हो गया है। यह चयन उनकी असाधारण गति, संतुलन और तकनीकी कौशल का प्रमाण है। कैरा के कोच इरफान खान ने कहा कि ये बच्चे मेहनत और समर्पण के जीवंत उदाहरण हैं। बस्तर जैसे दूरदराज क्षेत्र से ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी उभर रहे हैं, जो राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का डंका बजाएंगे।