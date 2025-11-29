Patrika LogoSwitch to English

जगदलपुर

Drunk Headmaster Suspended: SIR कार्य में लापरवाही और SDM से बदसलूकी, शराबी हेडमास्टर को DEO ने किया निलंबित…

CG Suspended News: (SIR) कार्य में लापरवाही बरतने और सरकारी अधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप में राजनगर प्राथमिक शाला के हेडमास्टर स्वतंत्र अवस्थी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

Nov 29, 2025

Drunk Headmaster Suspended: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य में लापरवाही बरतने और सरकारी अधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप में राजनगर प्राथमिक शाला के हेडमास्टर स्वतंत्र अवस्थी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी बलीराम बघेल ने की है।

आपको बता दें की हेडमास्टर पर न केवल पुनरीक्षण कार्य में गंभीर लापरवाही का आरोप है, बल्कि उनके खिलाफ बकावण्ड एसडीएम के साथ शराब पीकर अभद्र व्यवहार करने की भी शिकायत मिली थी। दोनों मामलों में कार्रवाई करते हुए डीईओ ने निलंबन की कार्रवाई की है।

Drunk Headmaster Suspended: हेडमास्टर स्वतंत्र अवस्थी निलंबित

इस पर जब एसडीएम ने शिक्षक के इस हरकत पर सवाल किया गया, तब उसने उल्टे एसडीएम के साथ ही अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। जिसके बाद एसडीएम ने तुरंत शराबी शिक्षक का मेडिकल कराया गया। मेडिकल रिपोर्ट में शराब सेवन का रिपोर्ट आने के बाद एसडीएम ने लापरवाह हेडमास्टर को तत्काल निलंबन के लिए अनुशंसा किया गया।

जिस पर एक्शन लेते हुए डीईओं बलीराम बघेल ने शराबी हेडमास्टर स्वतंत्र अवस्थी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में सम्बंधित का मुख्यालय कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड दरभा होगा।

29 Nov 2025 01:46 pm

Published on:

29 Nov 2025 12:56 pm

