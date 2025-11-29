Drunk Headmaster Suspended: SIR कार्य में लापरवाही और SDM से बदसलूकी, शराबी हेडमास्टर को DEO ने किया निलंबित…

इस पर जब एसडीएम ने शिक्षक के इस हरकत पर सवाल किया गया, तब उसने उल्टे एसडीएम के साथ ही अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। जिसके बाद एसडीएम ने तुरंत शराबी शिक्षक का मेडिकल कराया गया। मेडिकल रिपोर्ट में शराब सेवन का रिपोर्ट आने के बाद एसडीएम ने लापरवाह हेडमास्टर को तत्काल निलंबन के लिए अनुशंसा किया गया।