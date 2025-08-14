छत्तीसगढ़ बीजेपी में बड़ा बदलाव! शिवनारायण, जी. वेंकट और हेमंत को मिली भाजपा में नई जिम्मेदारी

Chhattisgarh BJP: भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय ने बुधवार को भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की सूची जारी की है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष किरण सिँह देव ने इन पदाधिकारियों की घोषणा की है। बस्तर संभाग के तीन प्रमुख लोगों कों जिम्मेदारी मिली है। इनमें प्रदेश उपाध्यक्ष जी वेंकट, प्रदेश प्रवक्ता शिवनारायण पाण्डे और प्रदेश मीडिया संयोजक के रूप में हेमंत पाणिग्राही कों जगह मिली है।