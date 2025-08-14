Patrika LogoSwitch to English

जगदलपुर

छत्तीसगढ़ बीजेपी में बड़ा बदलाव! शिवनारायण, जी. वेंकट और हेमंत को मिली भाजपा में नई जिम्मेदारी

Chhattisgarh BJP: वर्तमान में वे भाजपा के प्रदेश कार्यालय में मीडिया संयोजक रहे हैं। इन पदाधिकारियों की नियुक्ति होने से उनके समर्थकों ने हर्ष व्यक्त किया है।

जगदलपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 14, 2025

छत्तीसगढ़ बीजेपी में बड़ा बदलाव (Photo source- Patrika)
छत्तीसगढ़ बीजेपी में बड़ा बदलाव (Photo source- Patrika)

Chhattisgarh BJP: भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय ने बुधवार को भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की सूची जारी की है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष किरण सिँह देव ने इन पदाधिकारियों की घोषणा की है। बस्तर संभाग के तीन प्रमुख लोगों कों जिम्मेदारी मिली है। इनमें प्रदेश उपाध्यक्ष जी वेंकट, प्रदेश प्रवक्ता शिवनारायण पाण्डे और प्रदेश मीडिया संयोजक के रूप में हेमंत पाणिग्राही कों जगह मिली है।

ज्ञात हो कि शिवनारायण पांडेय इससे पहले पीएससी के मेंबर व भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पदाधिकारी रहे हैं। हेमंत पेशे से पत्रकार व कुछ समय से भाजपा के मीडिया विंग में सक्रिय रहे हैं।

Chhattisgarh BJP: वर्तमान में वे भाजपा के प्रदेश कार्यालय में मीडिया संयोजक रहे हैं। इन पदाधिकारियों की नियुक्ति होने से उनके समर्थकों ने हर्ष व्यक्त किया है। उनका कहना हेै कि ऐसे लोगों को जिम्मेदारी मिलने से संभाग में भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलाप में तेजी आएगी।

Updated on:

14 Aug 2025 03:33 pm

Published on:

14 Aug 2025 03:32 pm

