Chhattisgarh Crime: बस्तर में गुमशुदगी के चौंकाने वाले आंकड़े, कांकेर-जगदलपुर में सबसे ज्यादा केस

पुलिस विभाग इन मामलों में लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहा है। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होते ही जांच शुरू की जाती है और साइबर सेल की मदद से लोकेशन ट्रेस की जाती है। कई मामलों में त्वरित कार्रवाई से युवतियों को सुरक्षित बरामद भी किया गया है, जो सराहनीय प्रयास है। बालिकाओं के लिए ‘‘ऑपरेशन मुस्कान’’ और महिलाओं के लिए ‘‘ऑपरेशन तलाश’’ चलाया जा रहा है। शिकायत के बाद पुलिस विभाग की ओर से तत्परता दिखाते हुए अधिकांश लापता बेटियों को परिवार के सुपूर्द किया जाता है, वहीं श्रम विभाग की ओर से मानव तस्करी के शिकार बेटियों की घर वापसी संभव हो पाती है।