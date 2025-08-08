Cyber Crimes: ऑनलाइन ठगी की पहचान और जांच पर बस्तर पुलिस को दी गई विशेष ट्रेनिंग

Cyber Crimes: आईजी पी. सुंदरराज ने बताया कि इस कार्यशाला का उद्देश्य बस्तर पुलिस को साइबर अपराध अन्वेषण में दक्ष बनाना और बैंकिंग संस्थाओं के साथ समन्वय को मजबूत करना है, ताकि आम नागरिकों को डिजिटल ठगी से बेहतर सुरक्षा मिल सके। इस कार्यशाला में बस्तर संभाग के सभी जिलों से आए राजपत्रित अधिकारी, निरीक्षक, उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक, प्रधान आरक्षक व आरक्षक सहित 100 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए।