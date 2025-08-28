CG News: महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा पर मुठभेड़, चार नक्सली ढेर, चार हथियार भी बरामद

सुकमा जिले के सिलगेर में नक्सलियों ने शिक्षा दूत लक्ष्मण बारसे की हत्या कर दी। नक्सलियों के द्वारा शिक्षा दूत पर पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाकर शिक्षा दूत की हत्या का मामला सामने आया है। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों की भेष में चार से पांच लोग पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक हमले के दौरान मृतक के परिजनों ने आरोपियों को रोकने का भी प्रयास किया पर मृतक की पत्नी से भी हाथापाई की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है