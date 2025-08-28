Patrika LogoSwitch to English

जगदलपुर

CG News: महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा पर मुठभेड़, चार नक्सली ढेर, चार हथियार भी बरामद

CG News: चार अत्याधुनिक हथियार बरामद: मुठभेड़ खत्म होने के बाद क्षेत्र की सर्चिंग के दौरान चार नक्सलियों के शव बरामद हुए। इनमें तीन महिलाएं और एक पुरुष शामिल है।

जगदलपुर

Love Sonkar

Aug 28, 2025

CG News: महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा पर मुठभेड़, चार नक्सली ढेर, चार हथियार भी बरामद
महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा पर मुठभेड़ (Photo Patrika)

CG News: नारायणपुर की सीमा से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के कोपरशी जंगल में मंगलवार को सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में चार नक्सली ढेर कर दिया गया। मृत नक्सलियों में एक पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। घटनास्थल से सुरक्षाबलों ने चार हथियार भी बरामद किए हैं। शवों की शिनाख्त अभी नहीं हुई है। इलाके में तलाशी अभियान जारी है।

गढ़चिरौली के एसपी नीलोत्पल ने बताया कि रविवार रात सूचना मिली थी कि गट्टा एरिया कमेटी की कंपनी नंबर-10 और गढ़चिरौली डिवीजन के कुछ अन्य नक्सली कोपरशी जंगल में मौजूद हैं। इसके आधार पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ऑप्स) एम. रमेश के नेतृत्व में 19 सी-60 कमांडो यूनिट और सीआरपीएफ की दो क्विक एक्शन टीमों को तुरंत रवाना किया गया।

चार अत्याधुनिक हथियार बरामद

मुठभेड़ खत्म होने के बाद क्षेत्र की सर्चिंग के दौरान चार नक्सलियों के शव बरामद हुए। इनमें तीन महिलाएं और एक पुरुष शामिल है। घटनास्थल से एक एसएलआर राइफल, दो इंसास राइफल और एक .303 राइफल बरामद हुई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नक्सलियों का मूवमेंट अभी भी क्षेत्र में हो सकता है, इसलिए उक्त इलाके में सर्चिंग अभियान जारी रखने के निर्देश दिए गए है।

भारी बारिश के बावजूद जंगल में घुसी टीम

पिछले दो दिनों से हो रही लगातार बारिश और कठिन जंगल रास्तों के बावजूद ऑपरेशन टीम मंगलवार सुबह चिन्हांकित क्षेत्र में पहुंची। क्षेत्र में शुरू की गई व्यापक तलाशी अभियान के दौरान नक्सलियों ने अचानक सुरक्षाबलों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षाबलों ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की। यह गोलीबारी रुक-रुक कर करीब आठ घंटे तक चलती रही।

नक्सलियों ने शिक्षा दूत की कर दी हत्या

सुकमा जिले के सिलगेर में नक्सलियों ने शिक्षा दूत लक्ष्मण बारसे की हत्या कर दी। नक्सलियों के द्वारा शिक्षा दूत पर पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाकर शिक्षा दूत की हत्या का मामला सामने आया है। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों की भेष में चार से पांच लोग पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक हमले के दौरान मृतक के परिजनों ने आरोपियों को रोकने का भी प्रयास किया पर मृतक की पत्नी से भी हाथापाई की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है

Published on:

28 Aug 2025 12:01 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / CG News: महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा पर मुठभेड़, चार नक्सली ढेर, चार हथियार भी बरामद

