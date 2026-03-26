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जगदलपुर सेंट्रल जेल से कैदी फरार! दीवार फांदकर भागा, पुलिस अलर्ट पर सर्च ऑपरेशन तेज

CG News: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले में केंद्रीय जेल जगदलपुर से एक कैदी के फरार होने की सनसनीखेज घटना सामने आई है।

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जगदलपुर

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Shradha Jaiswal

Mar 26, 2026

जगदलपुर सेंट्रल जेल से कैदी फरार! दीवार फांदकर भागा, पुलिस अलर्ट पर सर्च ऑपरेशन तेज(photo-patrika)

जगदलपुर सेंट्रल जेल से कैदी फरार! दीवार फांदकर भागा, पुलिस अलर्ट पर सर्च ऑपरेशन तेज(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले में केंद्रीय जेल जगदलपुर से एक कैदी के फरार होने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि कैदी बुधवार देर शाम जेल की दीवार फांदकर भाग निकला। घटना के बाद जेल प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।

CG News: दीवार फांदकर भागा कैदी

प्राथमिक जानकारी के अनुसार, कैदी ने सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाते हुए जेल परिसर की दीवार पार कर फरार होने में सफलता हासिल की। घटना उस समय हुई जब जेल में नियमित गतिविधियां चल रही थीं। सुरक्षा में चूक कैसे हुई, यह जांच का विषय बना हुआ है।

CCTV फुटेज खंगाले जा रहे

घटना सामने आते ही पुलिस और जेल प्रशासन अलर्ट मोड में आ गए। बस्तर एसपी शलभ सिन्हा के निर्देश पर विशेष टीमों का गठन कर फरार कैदी की तलाश शुरू कर दी गई है। जेल परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि कैदी के भागने के पूरे घटनाक्रम और उसके संभावित रूट का पता लगाया जा सके।

साथ ही, आसपास के क्षेत्रों में भी निगरानी बढ़ा दी गई है। पुलिस ने शहर और आसपास के क्षेत्रों में सघन सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सभी थानों को अलर्ट पर रखा गया है और मुख्य मार्गों पर निगरानी बढ़ा दी गई है, ताकि फरार कैदी को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके।

कैदी की पहचान और अपराध की जानकारी लंबित

फरार कैदी की पहचान और उसके खिलाफ दर्ज मामले को लेकर अब तक आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आ पाई है, जिससे घटना और भी गंभीर बन गई है। पुलिस और जेल प्रशासन का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही कैदी की पहचान, उसके आपराधिक रिकॉर्ड तथा फरारी के पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा।

वहीं, इस घटना ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कड़ी निगरानी और सुरक्षा के दावों के बावजूद एक कैदी का दीवार फांदकर भाग जाना गंभीर चूक की ओर इशारा करता है। अब प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती है—एक ओर फरार कैदी को जल्द पकड़ना और दूसरी ओर सुरक्षा में हुई लापरवाही की जिम्मेदारी तय करना। जांच के बाद संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की संभावना भी जताई जा रही है।

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Updated on:

26 Mar 2026 11:52 am

Published on:

26 Mar 2026 11:51 am

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / जगदलपुर सेंट्रल जेल से कैदी फरार! दीवार फांदकर भागा, पुलिस अलर्ट पर सर्च ऑपरेशन तेज

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