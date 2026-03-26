जगदलपुर सेंट्रल जेल से कैदी फरार! दीवार फांदकर भागा, पुलिस अलर्ट पर सर्च ऑपरेशन तेज

वहीं, इस घटना ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कड़ी निगरानी और सुरक्षा के दावों के बावजूद एक कैदी का दीवार फांदकर भाग जाना गंभीर चूक की ओर इशारा करता है। अब प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती है—एक ओर फरार कैदी को जल्द पकड़ना और दूसरी ओर सुरक्षा में हुई लापरवाही की जिम्मेदारी तय करना। जांच के बाद संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की संभावना भी जताई जा रही है।