IT Raid In Bastar: बस्तर के बड़े बिल्डर के ठिकानों पर IT की रेड, खंगाले जा रहे दस्तावेज, व्यापारियों में मचा हड़कंप!

IT Raid In Bastar: बस्तर में एक बार फिर आयकर विभाग की टीम जांच करने पहुंची है। यहां के बड़े कारोबारी व बिल्डर सोमानी परिवार के ठिकानों पर आईटी विभाग ने छापे मारकर जांच कर रही है।

जगदलपुर•Mar 04, 2025 / 12:49 pm• Laxmi Vishwakarma

IT Raid In Bastar: छत्तीसगढ़ में बस्तर से एक बार फिर आयकर विभाग के छापेमारी की खबर सामने आई है। जहां बताया जा रहा है कि बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष और बिल्डर श्याम सोमानी के घर रेड मारने IT की टीम पहुंची है। बिल्डर के जगदलपुर निवास और दफ्तर में रायपुर की टीम ने सुबह दबिश दी है। बताया जा रहा है कि टैक्स चोरी की शिकायत मिली थी।

