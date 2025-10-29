Patrika LogoSwitch to English

जगदलपुर

Kutumsar Cave: कांगेर घाटी में बारिश का असर, पर्यटकों को अभी नहीं मिलेगी गुफा में एंट्री

Kutumsar Cave: कांगेर घाटी नेशनल पार्क की प्रसिद्ध कुटुमसर गुफा को इस बार बारिश और संभावित चक्रवाती तूफान के कारण तय समय पर नहीं खोला जा सका।

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 29, 2025

कुटुमसर गुफा (photo source- Patrika)

कुटुमसर गुफा (photo source- Patrika)

Kutumsar Caves: जगदलपुर कांगेर घाटी नेशनल पार्क में मौजूद रहस्य और रोमांच से भरपूर कुटुमसर गुफा अभी पर्यटकों के लिए खोले जाने में देरी है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक नवीन कुमार ने बताया कि बारिश अधिक होने और आने वाले चक्रवाती तूफान के चलते गुफा को खोलने की तारीख को टाल दिया गया है।

Kutumsar Caves: गौरतलब है कि लगभग तीन माह बाद एक नवंबर से खुलने वाला था इसे देखने हर साल लाखों देशी विदेशी सैलानी पहुंचते है। प्रबंधन फिलहाल गुफा की साफ सफाई और सुरक्षा को लेकर पूरी तरह तैयार कर चुका है। संभावना है कि आने वाले चक्रवात के गुजर जाने के बाद कोटमसर को पर्यटकों के लिए खोला जाएगा।

