CG News: मूलवासी मंच कर रहा था नक्सलियों की मदद, एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की, 3 गिरफ्तार

CG News: बस्तर में राज्य सरकार ने जिस मूलवासी बचाओ मंच को सरकार ने बैन किया था, उस पर एक और बड़ा आरोप लगा है। एनआईए ने मूलवासी बचाओ मंच से जुड़े तीन गिरफ्तार और एक फरार आरोपी के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट में बताया गया है कि चारों आरोपी सीधे नक्सल संगठन से जुडक़र उनकी मदद कर रहे थे।
बताया गया कि सुनीता पोटाम, शंकर मुचाकी और दशरथ उर्फ दसरू मोडियाम नक्सलियों के लिए काम करते थे। आरोपपत्र में नामजद चौथा आरोपी मल्लेश कुंजम एक सशस्त्र नक्सल कैडर है और अब भी फरार है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत मंच पर प्रतिबंध लगा दिया था। आरोपपत्र में नामज़द सभी चार आरोपी नक्सलियों के लिए धन संग्रह, भंडारण और वितरण जैसी गतिविधियों में शामिल थे।
