CG News: मूलवासी मंच कर रहा था नक्सलियों की मदद, एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की, 3 गिरफ्तार

CG News: बस्तर में राज्य सरकार ने जिस मूलवासी बचाओ मंच को सरकार ने बैन किया था, उस पर एक और बड़ा आरोप लगा है। एनआईए ने मूलवासी बचाओ मंच से जुड़े तीन गिरफ्तार और एक फरार आरोपी के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट में बताया गया है कि चारों आरोपी सीधे नक्सल संगठन से जुडक़र उनकी मदद कर रहे थे।